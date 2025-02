Metabolizm, inteligencja i skłonność do depresji. Które cechy dziedziczymy po matce?

Jako dorośli ludzie coraz częściej zastanawiamy się, do którego z rodziców jesteśmy bardziej podobni i czyje cechy odziedziczyliśmy w większym stopniu. Okazuje się, że "genetyczna loteria" wcale nie jest tak nieprzewidywalna, jak mogłoby się wydawać. To, co konkretnie dziedziczymy od matek, możemy ustalić zwłaszcza w przypadku płci męskiej. To dlatego, że chłopcy posiadają tylko jeden chromosom X (czyli pochodzący od matki), a więc także wszystkie sprzężone z nim geny i cechy. Sprawdź, które cechy wyglądu i charakteru dziedziczymy tylko po matce.