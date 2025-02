Minikiwi to owoce pochodzące z rośliny o nazwie aktinidia ostrolistna , która naturalnie występuje w Azji, m.in. w Chinach, Japonii i Korei. Na skalę przemysłową minikiwi uprawiane jest również na Starym Kontynencie , a mowa o takich krajach, jak Włochy, Grecja, Francja czy Hiszpania.

Minikiwi w przeciwieństwie do klasycznego kiwi, nie posiada charakterystycznego meszku na skórce, dzięki czemu można je zjadać bez obierania . Skórka przybiera kolor zielony, zielono-brązowy, czerwony lub purpurowy, a gdy przekroimy owoc, wygląda on niemal identycznie jak "zwykłe" kiwi .

Minikiwi to przede wszystkim doskonałe źródło witaminy C, której jest nawet więcej niż w cytrynie. Już 100 g minikiwi odpowiada 70. proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę, która jest niezbędna m.in. do budowania odpowiedniej odporności organizmu, prawidłowej pracy układu krwionośnego i utrzymania w dobrej kondycji kości i stawów.