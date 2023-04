Spis treści: 01 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce obecnie występuje ponad 363 tys. nazwisk męskich i ponad 389 tys. nazwisk noszonych przez kobiety.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Od wielu już lat najpopularniejszym nazwiskiem w naszym kraju jest Nowak - nosi go ponad 201 tys. osób. Kolejne miejsca należą do nazwisk Kowalski/Kowalska - ponad 135 tys. osób, Wiśniewska/Wiśniewski - ponad 108 tys. osób, Wójcik - prawie 98 tys. osób. Zestawienie pięciu najpopularniejszych nazwisk zamyka Kowalczyk - ma je ponad 96 tys. osób.

W Polsce nazwiska zaczęły być używane dość późno, a termin ten był stosowany od przełomu XIX/XX wieku. Wcześniej były to "przezwiska", "imioniska" czy "przydomki". Jako pierwsi, nazwiska stosowali szlachcice w XV - XVI wieku, a mieszczanie i chłopi o wiele później, bo od XVII - XVIII wieku.

51 znaków, czyli najdłuższe nazwisko w Polsce 2022

W Polsce obecnie występuje ponad 363 tys. nazwisk męskich i ponad 389 tys. nazwisk noszonych przez kobiety

Niektóre z występujących w Polsce nazwisk są dość długie. To, jakie nazwiska występują w rejestrze PESEL, można sprawdzić na stronie dane.gov.pl, gdzie co roku prezentowane jest zestawienie nazwisk żeńskich i męskich. Na długiej liście można sprawdzić ile osób nosi dane nazwisko, ewentualnie w ramach ciekawostki - zerknąć, które z nich są najdłuższe.

W 2022 roku najdłuższe żeńskie nazwisko składało się z 51 znaków, a męskie z 35. Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to brzmi ono następująco: Czartoryski Rostworowski - Mycielski Anderson Scimone. Jeśli chodzi o nazwisko męskie, to rekord należy do Paschalis Ochedoski vel Ochenduszko.

Najdłuższe nazwiska w Polsce

W 2022 roku najdłuższe męskie nazwisko składało się z 35 znaków, a żeńskie – 51

Okazuje się, że i najnowsza lista uwzględniająca nazwiska widniejące w rejestrze PESEL również obfituje w dość długie nazwiska. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich (pod uwagę wzięliśmy wszystkie znaki, w tym litery, myślniki i spacje pomiędzy członami nazwiska).

Oto lista wybranych, najdłuższych żeńskich nazwisk występujących w rejestrze PESEL (dane z 30 stycznia 2023 roku):

Wasilewska vel Trzaskowska (26),

Sołowijaniuk vel Turowska (25),

Harasimowicz-Krysztofiak (24),

Borsotti-Andruszkiewicz (23),

Szafranalias-Szafrańska (23),

Turczynowicz-Suszycka (21),

Romańczuk-Fiedorowicz (21),

Trzebiatowska-Jutrzenka (23),

Szczemier-Szczemierska (22),

Toliczenko-Bernatowicz (22).

Oto lista wybranych, najdłuższych męskich nazwisk występujących w rejestrze PESEL: (dane z 30 stycznia 2023 roku):

Carteado Mena de Menezes Fraga (30),

Wasilewski vel Trzaskowski (27),

Cateriano Rostworowski (22),

Cecnarowicz vel Cetnarowicz (27),

Pierściński vel Pechciński (26),

Piwowarczyk vel Dąbrowski (25),

Płodziszewski vel Płodziak (27),

Giménez-Bonet Zoltowski (23),

Gomes de Carvalho Martins (25),

Andrzejewicz vel Jędruszak (26),

Chmielarek vel Chmielewski (26),

Chwedczuk vel Łukasiński (24),

Schmulevich de Souza Aranha (27).

