Jak zmierzyć szczęście?

Czym jest szczęście? To pytanie, które zadają sobie filozofowie od czasów Arystotelesa i nadal pozostaje ono nierozstrzygnięte. Nie ma jednej definicji szczęścia, więc w jaki sposób można je mierzyć? Autorzy World Happiness Raport nie roszczą sobie prawa do odpowiedzi na pytanie, które nurtuje ludzkość od czasów starożytnych. Wyodrębniają natomiast obszary, które określają poziom zadowolenia z życia i porównują odpowiedzi 1000 mieszkańców w poszczególnych kraju. W efekcie badań prowadzonych w latach 2020 - 2022 powstał ranking najszczęśliwszych państw świata, gdzie poczucie szczęścia jest równoznaczne z wysoką oceną jakości życia deklarowaną przez dany naród. Innymi słowy, im wyższa pozycja danego kraju na liście, tym jego mieszkańcy lepiej oceniają jakość swojego życia.



Ranking najszczęśliwszych krajów świata 2023

Według World Happiness Raport najszczęśliwsze państwa świata to kraje nordyckie — tak można by podsumować wyniki rankingu. W pierwszej dziesiątce znalazły się bowiem wszystkie kraje z tej części Europy. Miejsce pierwsze nie było dla nikogo zaskoczeniem, gdyż po raz szósty zajęła ja Finlandia. Ostatecznie w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów świata znalazły się:

Finlandia Dania Islandia Izrael

Holandia Szwecja Norwegia Szwajcaria Luksemburg Nowa Zelandia

Zdjęcie Finowie mocno celebrują zbawienny kontakt z naturą / 123RF/PICSEL

Autorzy raportu analizując wyniki badania, zwrócili uwagę, że pierwsza dziesiątka najszczęśliwszych narodów świata jest bardzo zwarta, w tym sensie, że o poszczególnych pozycjach decydowały minimalne różnice. Pomiędzy pierwszym a dziesiątym miejscem różnica punktowa wynosi zaledwie 0,7 punktu, a pomiędzy pierwszym a piątym - 0,5. W pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych narodów znalazło się aż osiem nacji z Europy i tylko dwie spoza starego kontynentu: Izrael i Nowa Zelandia.



Finlandia zaprasza na darmową wycieczkę, by nauczyć się szczęścia

Po ogłoszeniu wyników raportu Finlandia zdecydowała się uczcić swój szósty z rzędu sukces i podzielić się ze światem tajemnicą swojego szczęścia. Państwowa organizacja non-profit ogłosiła konkurs "odnaleźć w sobie wewnętrznego Fina", w którym nagrodą jest darmowa wycieczka do Skandynawii oraz udział w warsztatach na temat zadowolenia z życia, gdzie omawiane będą kwestie związane z fińskim stylem życia.



Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć ukończone 18 lat, wypełnić formularz Visit Finland i udostępnić w social mediach wideo na temat: "dlaczego sądzę, że potajemnie jestem Finem". Spośród uczestników zostanie wybranych 10 osób, którym fińskie władze zasponsorują bilety lotnicze i pobyt w willi na Pojezierzu Fińskim, a w dniach 12 - 15 czerwca zorganizują dla nich "Warsztaty Szczęścia".



Ranking najszczęśliwszych państw świata: Jak wypadła Polska?

Polska w rankingu najszczęśliwszych krajów świata zajęła 39 pozycję na 137 sklasyfikowanych państw. Choć może daleko nam jeszcze do pierwszej dziesiątki, to warto zauważyć, że w stosunku do poprzedniego raportu, Rzeczpospolita awansowała o 9 pozycji — w 2021 roku sklasyfikowano Polskę na 48 miejscu.

Spośród europejskich krajów najniżej, bo na 92 pozycji uplasowała się Ukraina, czemu w kontekście wojny trudno się dziwić. Według badania najnieszczęśliwsi ludzie mieszkają natomiast w Afganistanie — państwo talibów zajęło ostatnie ze 137 miejsc.



Szczęście obywateli powinno być głównym celem polityki zrównoważonego rozwoju 2030

World Happiness Report przygotowywany jest przez Sustainable Development Solutions Network — organizację powołaną do życia przez ONZ a działającą na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju. W przygotowaniu raportu brali udział naukowcy między innymi z Uniwersytetu Columbia, LSE (Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych), Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytet Simona Frasera i Uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej.

W raporcie wzięto pod uwagę takie kwestie jak: PKB na mieszkańca, zdrowie i długość życia, relacje społeczne, wolności, skłonność obywateli do dobroczynności, występowanie w kraju korupcji. Obok obiektywnie istniejących czynników, które zdaniem autorów raportu warunkują poczucie szczęścia obywateli danego kraju, od 2022 r. brane są też pod uwagę subiektywne doświadczenia jednostek. Respondenci są pytani, czy w ciągu ostatniego dnia odczuwali pozytywne emocje takie jak: zadowolenie, zainteresowanie, chęć do śmiechu oraz czy doświadczali negatywnych emocji: smutku, złości, zmartwień.