Numer mieszkania czy domu decyduje o szczęściu? Zgodnie z numerologią każda liczba ma określoną wibrację oddziałującą na nasze życie i los.

Według niej nic nie dzieje się przypadkiem, dlatego też znaczenie ma nasza data urodzenia, imię, a nawet kraj, w którym przyszliśmy na świat. Podobna sprawa dotyczy numerologii mieszkania, domu lub adresu.

Co zdradza numer mieszkania? Proste obliczenie

Zdjęcie Jakim domownikiem jesteś? Można to ocenić na podstawie... numeru, pod którym mieszkasz / 123RF/PICSEL

Chcesz poznać znaczenie numeru domu lub mieszkania? Wystarczy wykonać proste obliczenie.

Dodaj do siebie cyfry składające się na numer twojego mieszkania lub domu, np. mieszkanie numer 9 ma wibrację dziewiątki, a 51 - wibrację szóstki, bo 5+1=6. Z kolei mieszkanie 232 siódemki, bo 2+3+2= 7.

Nie bierz pod uwagę numerów zawartych w nazwie ulicy, takich jak np. al. 29 Listopada czy Mieszka I. Jeśli chcemy sprawdzić wibrację liczby, weźmy pod uwagę wyłącznie oznaczenia naszego lokum.

Domowa numerologia może określać to, jaki charakter mają mieszkańcy spod danego adresu. Według niej wibracje energii liczb pozwalają określać najważniejsze cechy osobowości. Oczywiście domową numerologię możemy potraktować w ramach ciekawostki. Dlatego też warto podchodzić do niej z dystansem.

Co mówi o tobie domowa numerologia? Liczby mają znaczenie

Zdjęcie Chcesz poznać znaczenie numeru domu lub mieszkania? Wystarczy wykonać proste obliczenie / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 1 - cenią sobie przestrzeń w domu i w życiu. To charakterystyczne cechy osób mieszkających pod takim adresem. Lubią sztukę, są kreatywni, cenią indywidualizm. Lubią chadzać własnymi drogami. "Jedynka" sprzyja wprowadzaniu w życie zmian i niezależności.

Numerologiczna 2 - harmonia, głębokie więzi. Pod "dwójką" najczęściej mieszkają ludzie, którzy sobie chętnie pomagają, celebrują wspólnie spędzane chwile i spędzają razem czas. W domu i mieszkaniu o numerze 2 rzadko dochodzi do kłótni.

Numerologiczna 3 - kreatywność, żywioł i beztroska. Trójka to liczba, która emanuje energią. Domownicy to "artyści", którzy lubią żyć beztrosko i dobrze się bawić. To przestrzeń, w której jest zawsze miejsce dla przyjaciół, domowych zwierzaków. Lokatorzy są otwarci na innych, dzięki czemu goście czują się jak u siebie w domu.

Numerologiczna 4 - święty spokój i stabilizacja. To cechy charakterystyczne mieszkańców "czwórki". Lokatorzy lubią, gdy wszystko idzie zgodnie z ustalonym rytmem. Oprócz tego mieszkańcy wyznaczają sobie cele, które starają się osiągnąć.

Numerologiczna 5 - pozytywna energia, zakochanie i chaos. Tak można określić osoby mieszkające pod numerem 5. W takim domu czy mieszkaniu zawsze coś się dzieje. Według numerologii, 5 to wibracja radości i miłości. Dlatego też domownicy stanowią inspirację dla siebie nawzajem i nie stronią od kolejnych przedsięwzięć.

Numerologiczna 6 - mieszkają tu ludzie ułożeni, ceniący sobie zdolność do kompromisów i rodzinne wartości. Unikają konfliktów, ale też nie pozwalają sobie wejść na głowę.

Numerologiczna 7 - mieszkają tu marzyciele, którzy preferują własny świat. Domownicy spod "siódemki" są pełni sprzeczności - z jednej strony wrażliwi, z drugiej silni. Potrafią zjednać sobie ludzi chociaż żyją raczej na uboczu.

Numerologiczna 8 - pewni siebie i kreatywni, co przekuwają w sukces. Osoby mieszkające w domu czy mieszkaniu o numerze 8 liczą się też z każdym groszem, a to sprzyja oszczędzaniu i bogaceniu się. W tym miejscu dyskusje dotyczą głównie pracy i pieniędzy.

Numerologiczna 9 - nie przejmują się troskami dnia codziennego, bo koncentrują się na życiu duchowym. Chętnie pomagają innym, ratują bezdomne zwierzaki. Domownicy spod tego numeru emanują pozytywną energią.

