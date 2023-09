Spis treści: 01 Dlaczego warto spać w ciągu dnia?

Dlaczego warto spać w ciągu dnia?

Jesienią i zimą w ciągu dnia coraz intensywniej możemy odczuwać spadek efektywności pracy i zmęczenie. Zaczynamy ziewać, mamy problemy z koncentracją, a czasami dopada nas też ból głowy. To sygnały, których nie powinniśmy ignorować - nasz organizm domaga się odpoczynku.

Zamiast jednak sięgać po kawę czy napoje energetyczne, które tylko chwilowo nas pobudzą, wystarczy, że znajdziemy czas na drzemkę. Krótki sen w ciągu dnia pozwoli nam się zrelaksować i odpocząć, przez co zwiększy naszą produktywność, poprawi samopoczucie, a także zdrowie.

Brak odpowiedniej ilości snu bardzo negatywnie wpływa na nasz organizm, m.in. zwiększa ryzyko nadciśnienia oraz innych schorzeń związanych z układem krążenia. Z tego powodu zawsze należy dbać o odpowiedni wypoczynek.

Zdjęcie Drzemka pomoże nam zregenerować organizm i nabrać sił na resztę dnia / 123RF/PICSEL

Badanie japońskiej ekspertki obala popularny mit

Przyjęło się, że optymalny czas drzemki to około 20 minut. Wiele osób uważa, że sen trwający od 5 do 20 minut da nam natychmiastowy zastrzyk energii i pomoże nam się zregenerować i odstresować. Jak się jednak okazuje, są one w błędzie.

Tak przynajmniej uważa prof. Sanae Oriyama z Wyższej Szkoły Biomedycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Hiroszimie. Kobieta jest ekspertką w dziedzinie nauk pielęgniarskich. Swoim badaniem na temat efektywności drzemek chciała sprawdzić, jak skutecznie przeciwdziałać zmęczeniu podczas nocnych dyżurów w pracy.

Grupą badanych był więc personel medyczny przebywający na dyżurach od godziny 16 do 9 rano, a także rodzice noworodków. Podczas badania niektórzy medycy uskutecznili dwugodzinną drzemkę, jeszcze przed północą. Okazuje się, że te osoby nie czuły się wypoczęte, a do godziny 4 nad ranem poczuły objawy senności, które towarzyszyły im do końca zmiany.

Inni uczestnicy badania zaplanowali dwie drzemki. Pierwsza z nich miała 90 minut i odbyła się przed północą, natomiast druga, 30-minutowa o godzinie 3 w nocy. Ta metoda okazała się dużo bardziej skuteczna, a u badanych uczucie senności pojawiło się dopiero o 6 rano.

Ile powinna trwać idealna drzemka?

Autorka publikacji podkreśliła, że najskuteczniejszą formą drzemki jest:

Strategia dwóch drzemek: 90- i 30-minutowej we wspomnianych wcześniej porach może być kluczowa dla utrzymania wydajności i bezpieczeństwa pracy we wczesnych godzinach.

Prof. Sanae Oriyama zaznaczyła, że pełen cykl snu trwa 90 minut. Z tego powodu wybudzanie się z drzemki po jednej lub dwóch godzinach wprowadza nas w stan dezorientacji i oszołomienia.

Dużo lepiej więc na regenerację organizmu działa drzemka 30-minutowa. Pozwala ona zwiększyć poziom energii i czujność. Jednakże najlepszym sposobem odpoczynku jest wspomniana wyżej strategia dwóch drzemek. Pierwsza z nich, trwająca 90-minut zwiększy wydajność naszego organizmu, natomiast druga 30-minutowa obniży poziom zmęczenia i przyśpieszy reakcję.

Zdjęcie Czas drzemki jest bardzo ważny, ponieważ zbyt krótki lub zbyt długi sen w ciągu dnia może mieć efekt odwrotny do zamierzonego. / 123RF/PICSEL

