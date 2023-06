Od lipca nowy dodatek do emerytury. Kto dostanie świadczenie?

Dodatek do emerytury to pieniądze, które zawsze się przydadzą starszym osobom. Utrzymanie jest coraz droższe, a osoby starsze, szczególnie samotne odczuwają to bardzo mocno. Z tego powodu warto przyjrzeć się świadczeniom, które mogłyby zasilić domowy budżet.

Zdjęcie Od lipca wypłacany będzie nowy dodatek do emerytury. / 123RF/PICSEL