Słodkie i soczyste, o charakterystycznym smaku. Czereśnie - bo o nich mowa - to jedne z najbardziej lubianych owoców sezonowych. Możemy je jeść bez ograniczeń, ale zazwyczaj nasz apetyty skutecznie odbierają znajdujące się w nich robaki. Dlatego też przed zjedzeniem warto dokładnie przyjrzeć się owocom i je umyć. Jak sprawdzić, czy są robaczywe?

Czereśnie - właściwości

Zdjęcie Czereśnie to pyszne owoce, które możemy spożywać niemal bez ograniczeń / 123RF/PICSEL

Czereśnie to nie tylko pyszny smak! Owoce są niskokaloryczne, pełne witamin i minerałów. Są prawdziwą skarbnicą witaminy C, polifenoli, jak i źródłem witaminy A, witamin z grupy B, jodu i potasu.

Zawarte w nich przeciwutleniacze mają właściwości przeciwzapalne i są źródłem naturalnych antyoksydantów. Czereśnie zawierają również antocyjany - naturalne barwniki o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych. Owoce mają pozytywny wpływ na stawy, poprawiają również działanie serca, wątroby i nerek. Pomagają również usunąć z organizmu szkodliwe toksyny.

Robaczywe czereśnie? To "dobry" znak

Warto wiedzieć, że robaki znajdujące się w czereśniach to znak, że owoce nie były opryskiwane. Dzięki temu mamy pewność, że spożywamy naturalne i wolne od chemicznych środków owoce. To jednak nie jest wystarczający argument dla tych, których widok robaka w ulubionych owocach potrafi skutecznie zniechęcić do dalszej konsumpcji.

Po tym poznasz robaczywe czereśnie

Po czym poznać, że w czereśniach znajdują się robaki? Wcale nie trzeba być znawcą tematu! O tym, że mogą w nich zamieszkiwać larwy, mogą świadczyć następujące szczegóły:

widoczne, małe dziurki,

białe plamki na skórce czereśni,

czarne kropki na skórce czereśni,

zmiana zabarwienia skórki czereśni.

Jak sprawdzić, czy czereśnie są robaczywe?

Zdjęcie Nim zjemy czereśnie, warto sprawdzić, czy nie zamieszkują ich niechciani lokatorzy / 123RF/PICSEL

Jak jeszcze sprawdzić, czy czereśnie są robaczywe? Oczywiście możemy przekroić owoc na pół i sprawdzić, czy nie zamieszkuje jej nieproszony gość. Jest to jednak dość czasochłonny sposób zwłaszcza wtedy, gdy chcemy z czereśni przygotować domowe przetwory.

Kolejny trik to namoczenie owoców w zimnej wodzie. Po kilkunastu minutach robaki "wyjdą" z owoców. Do wody możemy dodać łyżeczkę soli, dzięki czemu pozbędziemy się nie tylko robaków, ale również bakterii i grzybów znajdujących się na skórce czereśni. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że jest to sposób dość ryzykowny - w czereśniach mogą pozostać odchody larw.

Czy zjedzenie czereśni z robakami czymś grozi?

Co w przypadku, gdy zjemy czereśnie z robakami? To nie zagrozi naszemu zdrowiu - larwy nie stanowią źródła chorób. Pamiętajmy, aby zawsze umyć owoce przed zjedzeniem. To ważne, bo zanieczyszczenia stanowią dla nas spore zagrożenie. Dotyczy to również dziko rosnących czereśni, wiśni, jagód czy malin - jeśli nie zadbamy o odpowiednie umycie owoców, to narażamy się na zakażenie tasiemcem czy innymi pasożytami.

