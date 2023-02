Podajesz numer telefonu przy kasie? Oto dlaczego nie powinniśmy tego robić

Kolejne markety wprowadzają możliwość korzystania z promocyjnych ofert osobom, które posiadają konta lojalnościowe. To wiąże się najczęściej z posiadaniem specjalnej karty, którą można otrzymać od pracownika sklepu.

Co jeśli jej zapomnimy? Nic straconego. Przy kasie wystarczy podać swój numer telefonu. Podobne rozwiązanie proponuje między innymi sieć sklepów Biedronka czy drogerie Hebe. Powinniśmy jednak kilkukrotnie przemyśleć wyrecytowanie numeru telefonu na głos. Może to nieść ze sobą poważne zagrożenia.

Nie podawaj numeru przy kasie na głos. To może być niebezpieczne

Podanie numeru telefonu na głos przy kasie może skutkować przede wszystkim straceniem dostępu do promocji. Numer telefonu jest bowiem przypisany do konkretnego konta lojalnościowego. Narażamy się wówczas na to, że stojący za nami klient zapamięta numer naszego telefonu lub zapisze go i w przyszłości skorzysta z oferty przed nami. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach oferty są jednorazowe. Raz wykorzystana, nie będzie już dostępna.

Istnieją jednak dużo poważniejsze konsekwencje podania naszego numeru na głos. Pamiętajmy, że nie wiemy kto stoi za nami w kolejce. Ktoś może zapamiętać nasz numer, a kolejno nękać nas, wydzwaniać lub przesyłać wiadomości. Numer może posłużyć także do przestępstwa na tzw. SIM Swap. To nic innego jak kradzież numeru telefonu celem uzyskania dostępu do bankowości elektronicznej. Przestępcy wyłudzają duplikat kart SIM u operatorów salonów komórkowych podszywając się pod ofiarę.

Następnym razem podczas zakupów zastanówmy się dwukrotnie zanim na głos podamy swój numer telefonu.

