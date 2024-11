Smakiem przebija nawet ulubione schabowe. Wystarczy trochę przypraw i oliwa

Traktowany nieco po macoszemu, często bywa pomijany w codziennych, obiadowych wyborach Polaków. Tymczasem jest niezwykle bogaty w witaminy i minerały – przez co eksperci określają go mianem "superfood". Potrafi przy tym zaskoczyć smakiem. Wystarczy odrobina przypraw i oliwy, by stanął w szranki z uwielbianymi przez Polaków schabowymi.