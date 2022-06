Na koniec roku szkolnego czekają uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Wszyscy mają za sobą wymagające dziesięć miesięcy, podczas których należało zmierzyć się z nauką zdalną, powrotem do stacjonarnych zajęć i próbą nadrobienia zaległości. Koniec roku szkolnego 2021/2023 przypada na piątek 24 czerwca.

To świetna okazja, by złożyć życzenia dla nauczyciela na koniec roku. Te można złożyć całą klasą, przepisać na kartkę z podziękowaniami lub wysłać mailem. Życzenia dla nauczyciela to niezwykła okazja, by podziękować wychowawcom za trud włożony w naukę i wychowanie. Tym bardziej że kolejne spotkanie nastąpi dopiero po wakacjach, które potrwają 66 dni.

Życzenia dla nauczyciela na koniec roku szkolnego

"Chcemy Pani życzyć samych pilnych uczniów i dalszej pasji w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy. Składamy życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym."

***

"W tak ważnym dniu w roku szkolnym, w dniu święta nauczycieli i uczniów, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów."

***

"Dziękując za miniony rok szkolny, wspólnie spędzony czas i motywację do zdobywania wiedzy, za cierpliwość, radość z naszych sukcesów i trud przekazywania wiedzy, życzymy jednocześnie pełnego spokoju wypoczynku podczas zbliżających się wakacji."

Podziękowania dla nauczyciela

"Dziękujemy za to, że była Pani naszym przewodnikiem, pomagała odkrywać nasze mocne strony, cieszyła się z sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. Dziękujemy za ten uśmiech, dzięki któremu ciepło robiło się w naszych sercach."

***

"Najlepszej nauczycielce, naszej Pani Wychowawczyni, składamy najserdeczniejsze życzenia, dziękując za ogromne starania, które wkładała Pani w nasze wychowanie. Jesteśmy przekonani, że ten wysiłek uczyni z nas mądrych, pełnych szacunku i szlachetnych ludzi."

***

"Dziękując za niezwykłą edukacyjną podróż, życzymy samych radości i sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich wymarzonych celów. Życzymy również, aby podejmowany edukacyjny trud zawsze był źródłem satysfakcji."

Piękne życzenia dla wychowawców na koniec roku szkolnego

"Najpiękniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie. Dziękując za trud włożony w naszą edukację, życzymy samych radości i sukcesów. Dziękujemy za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość i niemożliwy do opisania trud włożony w kształtowanie naszego światopoglądu. Dziękujemy."

***

"Przez te lata była Pani dla nas prawdziwym wzorem tego, jaki powinien być Nauczyciel - pełen życzliwości, dobroci, mądrości i cierpliwości. Jesteśmy wdzięczni za trud włożony w naszą naukę oraz nasze wychowanie. Życzymy spełnienia oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym."

***

"Nadszedł już czas pożegnania, podczas którego chcemy powiedzieć, że trudno wyobrazić sobie lepszego wychowawcę. Była Pani dla nas zawsze cierpliwa, sprawiedliwa, wyrozumiała i pomocna. Z tą nauką idziemy dalej. Dziękujemy z całego serca!"



Rymowanki i wierszyki dla nauczycieli

"Naszej Pani dziś składamy słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia i radości i marzeń spełnienia. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło, o czym Pani marzy."

***

"Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące. Jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na naszej polskiej łące."



***

"Dzisiaj koniec roku mamy

Więc życzenia Ci składamy:

Miło spędzonych wakacji

Spełnienia swoich racji

Wynagrodzenia za trud

By życie upływało Ci jak z nut

By beztrosko czas Ci płynął

Tego Ci uczniowie życzą

Żeby zadość było mało, Swój podpisik tu składają"

Krótkie i zabawne życzenia dla nauczyciela

"Nauczyciel jest przewodnikiem po krętej drodze wiedzy. Dziękujemy za przeprowadzenie nas przez tę ścieżkę!"



***

"Komu nieba były wrogiem, zrobiły go pedagogiem. Ja się jednak z tym nie zgadzam, swoje zdanie wypowiadam. Chlubą jest i wyróżnieniem, być nauczycielem!"

***

"Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dla nauczycieli mamy najpiękniejszy bukiet słów."

