Robienie zapasów na zimę

Wielu Polaków obawia się nadchodzącej zimy. Do rosnącej inflacji i szalejących cen żywności, również tych podstawowych produktów, doszły jeszcze problemy związane z podwyżkami cen energii elektrycznej, a nawet możliwym wystąpieniem blackoutu.

Z tego względu niektórzy zaczęli się zastanawiać nad zrobieniem pewnych zapasów w swoich kuchniach. Okazuje się, że jest kilka produktów, które możemy przechowywać nawet kilka lat. Warto dodać, że podobne rozważania toczą się także np. w niemieckich mediach.

Wśród "niezniszczalnych" produktów można wymienić:

ryż

makaron

kaszę

miód

cukier

sól

nasiona roślin strączkowych

Ryż, makaron, kasza

Do produktów, które przetrwają naprawdę długo, należy ryż. W szczególności jeśli chodzi o ryż biały - można go bezpiecznie przechowywać nawet do 2 lat od daty produkcji, niezależnie od daty przydatności do spożycia. Ryż brązowy z kolei przetrwa trochę krócej, bo około pół roku.

Kolejnymi ważnymi składnikami, z których można wykonać naprawdę sporo potraw, są makarony i kasze. Makaron możemy przechować przez około rok, natomiast kaszę gryczaną 10 miesięcy. W przypadku innych kasz termin ten wynosi kilka miesięcy.

Miód, cukier, sól

Istnieje również pewna grupa produktów nazywanych "niezniszczalnymi". Należy do nich m.in. cukier oraz sól. Nie są to wprawdzie niezbędne składniki np. dań obiadowych, jednak niektórzy nie wyobrażają sobie potraw bez doprawienia. Poza tym po prostu warto pamiętać, że nawet po upływie terminu przydatności do spożycia można ich używać.

Jadalny zawsze jest także odpowiednio przechowywany miód. W zależności od temperatury mogą zmieniać się jego smak czy konsystencja, natomiast ten niezwykle ważny i zdrowy składnik naszej diety nie psuje się prawie nigdy.

Nasiona roślin strączkowych

W odpowiedniej formie bardzo długo przetrwać mogą też nasiona roślin strączkowych. Najważniejsza zasada dotyczy tego, aby były one wysuszone, a kolejna - żeby przed spożyciem je ugotować. W ten sposób możemy je przechowywać nawet kilka lat.

Jak przechowywać produkty?

Aby wymienione produkty rzeczywiście pozostały świeże i nadające się do spożycia, należy pamiętać o ich odpowiednim przechowywaniu. I wcale nie chodzi w ich przypadku o lodówkę czy zamrażarkę.

Najlepiej wygospodarować dla nich jedną, wspólną szafkę. Najważniejsze, aby znajdowała się ona w miarę możliwości jak najdalej od piekarnika czy kuchenki, tak aby nie była narażona na zmiany temperatur. Powinna być również zacieniona.

