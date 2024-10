Jane to 62-letnia Brytyjka, która przy wzroście 170 cm ważyła 108 kg i nieustannie starała się zdecydowanie zmniejszyć masę swojego ciała. Wprowadzanie najróżniejszych diet nie przynosiło jednak zamierzonego skutku, co więcej, zdarzało się, że kobieta przybierała na wadze.

Nadwaga , z którą borykała się kobieta, przyczyniała się również do problemu ze stopami, ponieważ Jane odczuwała mocny ból podczas chodzenia , a nadmiarowe kilogramy tylko pogarszały tę dolegliwość. Na domiar złego Jane cierpiała na stłuszczenie wątroby oraz insulinooporność , i jak sama twierdzi - była uzależniona od jedzenia.

W 2020 r. kobieta przeszła na niskowęglowodanową dietę "keto" , dzięki której schudła 30 kg , ale niestety po jakimś czasie wróciła do starych nawyków żywieniowych i jej waga znowu powędrowała w górę.

Jane, ważąc prawie 90 kg, za zasadne uznała jedzenie wyłącznie czterech puszek sardynek dziennie i picie oleju roślinnego MCT do każdego posiłku przez 70 dni. Tym samym liczba dziennych kalorii przyjmowanych przez 62-latkę nie przekraczała 1500.

I choć Brytyjka skutecznie straciła na swojej wadze, to jednak środowisko lekarzy w Wielkiej Brytanii uważa, że taka dieta ma również sporo wad. Specjaliści wskazują, że sardynki nie zawierają błonnika, co może zwiększyć ryzyko powstawania problemów z jelitami i układem trawiennym, prowadząc m.in. do zaprać.