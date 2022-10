Spis treści: 01 Grzybobranie w październiku. Jakie grzyby rosną teraz w lasach?

Grzybobranie w październiku. Jakie grzyby rosną teraz w lasach?

Jakie grzyby rosną w październiku? Co można znaleźć w lasach?

Zgodnie z kalendarzem grzybiarza, który przedstawił Główny Inspektorat Sanitarny, w październiku możemy szukać w lesie:

borowików

podgrzybków

maślaków

opieńków

czubajek kań

kurek (pieprzników jadalnych)

Zobaczcie również, co udało znaleźć się grzybiarzom w ostatnim czasie:

Gdzie na grzyby w październiku? Mapa grzybiarza

Synoptyk grzybowy ze serwisu grzyby.pl już 5 października zapowiadał nadchodzącą kulminację grzybobrania 2022. W ten weekend można liczyć na naprawdę dorodne zbiory. Z informacji przekazanych od grzybiarzy z całego kraju wynika, że obecnie dominują w lasach maślaki, podgrzybki brunatne, ale i też kanie czy rydze. Na stronie grzyby.pl możemy znaleźć także aktualizowany radar grzybowy. Na mapie, która obowiązuje od 1 do 7 października wyraźnie widać, że to mamy czas idealny dla grzybiarzy.

Mnóstwo malutkich podgrzybków w skupiskach po kilkanaście sztuk. Trafił się jeden prawdziwek i koźlarz czerwony, kozaczki, maślaki. Było też bardzo dużo bagniaków - relacjonował w piątek grzybiarz z Dolnego Śląska

Piękne młode podgrzybki brunatne, opieńki miodowe, rydze i kozaki dodał grzybiarz z Wielkopolski

Najwięcej grzybów zanotowano w Lubuskiem, a szczególnie w okolicach Zielonej Góry, Sulechowa, nieco mniej Gorzowa Wlkp. Na udane grzybobranie można liczyć również w okolicach Kalisza czy Krosna. Grzybiarze informują także, że wracają z przepełnionymi koszami w woj. opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

Na grupie FB "Grzyby - moja pasja" również znajdziemy podpowiedzi, gdzie warto się wybrać. Jedna z internautek poinformowała w piątek o wysypie prawdziwków w woj. podkarpackim. Na pokaźne zbiory można liczyć na Mazowszu w okolicach Błędowa. Pan Hubert w ciągu ostatnich dwóch dni zebrał tam ponad 550 zdrowych, młodych podgrzybków, kilkanaście koźlarzy, maślaczki. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wybrać się na grzyby w okolicach Warszawy, to grzybiarze podpowiadają: Otwock lub Kierunek Warka Grabów nad Pilicą.

Pod jakimi drzewami rosną grzyby?

Zdjęcie Kurki znajdziemy przy sosnach czy świerkach / 123RF/PICSEL

Dzięki temu, że wiemy, pod jakimi drzewami rosną jakie grzyby, szybciej zauważymy interesujące nas owocniki. Oczywiście, nie oznacza to, że wśród brzóz zawsze znajdziemy dorodne koźlarze, a pod świerkami kurki, jednak spora szansa, że tak będzie. Dla przykładu:

Pieprznik jadalny (kurka) - najchętniej tworzy mikoryzę z sosnami albo świerkami. Kurki warto jednak szukać również wśród mchu pod bukiem, dębem czy grabem.

Borowik szlachetny (prawdziwek) - natkniesz się na niego zarówno w lasach liściastych, iglastych, jak i mieszanych. Faworytami prawdziwków są świerki i sosny. Niekiedy również dęby i buki

Podgrzybek brunatny - grzyb widywany pod sosnami, świerkami, dębem i grabem. Na ogół w mchu

Kania czubajka - rośnie w zagłębieniach terenu, w lasach i na łąkach. Najczęściej pod dębami

Gdzie rosną grzyby? W polskich lasach zwróć uwagę na te drzewa

Pogoda dla grzybiarzy. Jaka będzie pogoda w sobotę i niedzielę? (8-9 października)

Synoptycy IMGW informują, że w sobotę, 8 października na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i wystąpią miejscami przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to osięgnie ona od 14 st.C nad morzem, około 18 st. C na przeważającym obszarze kraju do 21 st. C na południu. Ja czytamy w oficjalnym komunikacie IMGW: "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 90 km/h."

W niedzielę, 9 października natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 14 st.C do 16 st.C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni - podają synoptycy.

Dekalog grzybiarza

Grzybiarze mylą także pieprzniki jadalne, a więc kurki z lisówkami pomarańczowymi. Zdarza się także, że biorą goryczaki żółciowe - nietrujące, ale niejadalne grzyby o nieprzyjemnym, gorzkim smaku - za podgrzybki brunatne lub borowiki szlachetne grzyboznawca Jerzy Rumiński

O czym jeszcze warto pamiętać podczas grzybobrania? Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przygotowała dekalog grzybiarza. Zaznacza w nim m.in. aby nie identyfikować grzybów poprzez próbowanie ich, nie podawać grzybów małym dzieciom, czy też nie korzystać z rad przypadkowo spotkanego grzybiarza.

Zdjęcie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przygotowała dekalog grzybiarza / Facebook

Ten błąd Polacy popełniają podczas grzybobrania na potęgę! O włos od tragedii w Rzeszowie!

Chcesz sprzedać grzyby? Bez atestu nawet nie próbuj

Niektórzy decydują się na sprzedaż zebranych grzybów. Nie można tego zrobić bez odpowiedniego atestu. Jak tłumaczy GIS, taki atest może wystawić wyłącznie klasyfikator grzybów świeżych lub grzyboznawca. - Nie wystarczy mieć doświadczenie i wiedzę w rozpoznawaniu gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących. Grzyboznawcy i klasyfikatorzy powinni mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną zdanym egzaminem. Tylko wtedy mogą otrzymać odpowiedni certyfikat - czytamy w oficjalnym komunikacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

