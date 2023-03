Duże wydatki na prezent urodzinowy

Wiele osób lubi wszelkiego rodzaju rodzinne imprezy jak urodziny, chrzciny, komunie czy też wesela. Można na nich zazwyczaj dobrze zjeść, miło spędzić czas, czasami również potańczyć. Jednak każda taka okazja wiąże się także z mniejszym lub większym wydatkiem. Szczególnie w przypadku bliskiej rodziny lub chrzestnych.

W czasach szalejącej inflacji duża część Polaków stara się oszczędzać na czym tylko się da, zwłaszcza, że podwyżki cen dotyczą również tak podstawowych produktów jak np. papryka. Z kolei "obowiązujące" w tym sezonie stawki w kopercie na prezent ślubny są naprawdę wysokie.

Ile należy dać w prezencie na urodziny?

Jak zatem pogodzić ledwo dopinający się budżet w codziennym życiu z dużym wydatkiem na prezent? Część osób po prostu rezygnuje z uczestnictwa w rodzinnej imprezie, jednak nie wszystkim wypada. Przyjęło się, że chrzestni, nawet jeśli na co dzień nie pełnią ważnej roli w życiu dziecka, na komunię czy osiemnastkę powinni się wykosztować.

Przede wszystkim nadrzędna zasada w ustalaniu kwoty, którą przeznaczymy na prezent, brzmi: tyle, na ile nas stać. Proste, a zarazem trudne, bo często po prostu nam wstyd przed rodziną, szczególnie gdy wiemy, że bliscy będą komentować między sobą, kto ile dał w kopercie. Przede wszystkim jednak powinniśmy myśleć o nas samych i własnych dzieciach, jeśli mamy je na utrzymaniu.

Roczek. Ile dać na urodziny?

Jeśli chodzi o urodziny, to pierwsza ważna okazja następuje wcześnie i zazwyczaj niedługo po chrzcinach. Mowa o roczku, którego świętowanie staje się coraz popularniejsze. Oczywiście można pójść "na skróty" i jako prezent dać rodzicom dziecka pieniądze, jednak częstszą praktyką w przypadku tych konkretnych urodzin jest wręczanie upominków.

Często rocznemu dziecku, zwłaszcza dziewczynkom, kupuje się jakiś element biżuterii, zazwyczaj złotej. Dobrze, aby było to coś drobnego, co będzie mogła nosić już jako nastolatka, np. łańcuszek z delikatnym wisiorkiem czy cienka bransoletka.

Nieco trudniej może być z prezentem dla chłopca, jednak sklepy z zabawkami i akcesoriami dla dzieci oferują obecnie naprawdę duży wybór. Można zatem zdecydować się na coś, co posłuży maluchowi przede wszystkim w pierwszych latach życia.

Osiemnastka. Ile dać na urodziny?

Kolejna wielka okazja to oczywiście osiemnastka. W przeszłości częściej dawało się nastolatkom wchodzącym w dorosłość różnego rodzaju upominki, teraz jednak stawia się na pieniądze w kopercie.

Jeśli decydujemy się na wręczenie prezentu w formie fizycznej, to warto podpytać wcześniej zainteresowaną osobę o to, co chciałaby dostać lub czego potrzebuje. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, z czego solenizant nie będzie zadowolony, np. gdy podarujemy kolczyki dziewczynie, która ich nie nosi.

W przypadku gdy wybierzemy wręczenie pieniędzy w kopercie, wiele zależy od tego, jak blisko jesteśmy z jubilatem. Jeżeli pełnimy funkcję chrzestnych i zasobność naszego portfela jest odpowiednio duża, można zdecydować się na prezent nawet około tysiąca złotych.

Osiemnastka to nie tylko powód do świętowania, ale także przełomowy moment w życiu, po którym często następuje pójście na kurs prawa jazdy, przygotowania do studniówki, zakupienie odpowiednich ubrań na maturę. Wydatków jest naprawdę sporo, dlatego też posiadając więcej pieniędzy, warto wspomóc w nich swojego chrześniaka.

Jednak pamiętając o zasadzie kierowania się przede wszystkim tym, czy nas na coś stać, nie można też popadać w skrajność i przesadzić z prezentem, podczas gdy sami będziemy żyć nadzwyczaj skromnie przez następnych kilka miesięcy. 500 złotych również będzie wystarczającą kwotą, a w przypadku dalszych krewnych wystarczy nawet 200 złotych.

Okrągłe urodziny. Ile dać w prezencie?

Uroczyście i z pompą świętuje się także czasami każde "okrągłe" urodziny, jak 30-stka, 40-stka, 50-tka i tak dalej. W przypadku dorosłych już jubilatów zanika w pewnym stopniu nasza funkcja chrzestnych - oczywiście wciąż możemy służyć dobrą radą w życiu, jednak nie mamy "obowiązku" wręczania specjalnych prezentów.

Na takie okazje można wybrać spersonalizowane upominki, jeśli wiemy, co danej osobie sprawi radość. Natomiast w przypadku braku pomysłu na trafiony prezent, można podarować pieniądze w kopercie. Można kierować się zasadą "za talerzyk", gdy odbywa się huczna impreza lub po prostu tyle, ile uważamy za stosowne.

