Zofia, Zuzanna i Hanna - to trzy najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w Polsce w 2022 roku. Na liście najpopularniejszych imion znajdują się również Oliwia, Maja i Alicja. Wspomniane imiona są nam dobrze znane i nie budzą wątpliwości.

W ostatnim czasie popularność w naszym kraju zyskuje forma, którą urzędnicy mogą odrzucić przy rejestracji. Chodzi o imię Inka, które w Polsce obecnie noszą 934 kobiety - takie dane widnieją w rejestrze PESEL (stan na 31.03.2023). Na myśl przywodzi nazwę popularnej kawy zbożowej, która była hitem PRL-u.

Pomimo tego rodzice mogą na swojej drodze spotkać trochę przeszkód, jeśli chcą nadać takie imię córeczce. Historię opisał niedawno portal RadioZet.

Według relacji rodziców, urzędy stanu cywilnego nie zgadzają się na nadanie takiego imienia, ponieważ uznają go za niesamodzielną formę. Jak czytamy w serwisie, mamy, którym odmówiono rejestracji imienia Inka, szukają wsparcia na forach internetowych.

"W naszym urzędzie odmówiono nam zarejestrowania tego imienia, tłumacząc, że to zdrobnienie. Zarejestrowaliśmy naszą córeczkę jako Inę, ponieważ to imię istniało w księdze imion. Jednak po pewnym czasie spotkaliśmy przypadkiem inną Inkę - zarejestrowaną w tym samym urzędzie, w tym samym roku. Po interwencji i naszych pytaniach, dlaczego jednym osobom odmówiono czegoś, na co pozwolono innym, urząd zaproponował, że możemy zmienić imię na Inka" - czytamy na stronie portalu RadioZet.

Inka. Imię, które stwarza problemy?

Jakie zdanie ma na ten temat Rada Języka Polskiego? Z prośbą o opinię zwrócił się do instytucji przyszły tata, który chciał nadać swojej córce to oryginalne imię.

"Tymczasem, według wszelkich znanych nam informacji, Inka funkcjonuje już jako samodzielne imię. Jak pokazują dane Ministerstwa Cyfryzacji, imię Inka (dokładnie w tej formie) zostało nadane blisko 80 razy w 2019 roku i ponad 80 razy w latach ubiegłych. Łącznie w Polsce jest prawie 700 osób noszących to imię. Ponadto Inka figuruje również jako imię żeńskie w Słowniku Języka Polskiego PWN" - napisał w wiadomości skierowanej do RJP.

Odpowiedzi na pytanie mężczyzny udzieliła prof. UW, dr hab. Katarzyna Kłosińska.

"Inka to forma powstała jako zdrobnienie imienia "Inez", jednak, jak można sądzić, współcześnie jest używana także jako imię samodzielne. Może to dla urzędu stanu cywilnego stanowić przesłankę za wpisaniem jej do akt stanu cywilnego" - stwierdziła ekspertka.

Imię Inka. Popularne zwłaszcza w jednym regionie Polski

W 2022 roku rodzice dość chętnie nadawali córkom imię Inka. Jak wynika z danych, najwięcej dziewczynek noszących to oryginalne imię mieszka w województwie mazowieckim. W tym regionie Polski imię Inka nosi 16 dziewczynek. Na drugim miejscu znajduje się województwo pomorskie, gdzie imię to nosi 10 dziewczynek. Najmniej przedstawicielek tego imienia mieszka w województwie warmińsko-mazurskim (3), lubelskim (3), śląskim (2) i opolskim (2).

Zasady nadawania imion w Polsce

Niektórzy rodzice decydują się jednak nadać swoim córkom oryginalne imiona. Muszą jednak wybrać formę, którą zaakceptuje urząd stanu cywilnego. Powinni pamiętać o tym, że swoim pociechom nie mogą nadawać imion krzywdzących czy ośmieszających. Dzieci nie mogą też otrzymywać imion w formie zdrobnień.

