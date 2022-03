Liczba uchodźców z Ukrainy stale rośnie. Jak podał dziś szef ONZ ds. uchodźców, od początku inwazji rosyjskich wojsk, ponad milion osób uciekło z Ukrainy. Z tego 600 tys. Ukraińców trafiło do Polski.

Choć niektórym wydaje się, że język polski jest tak podobny do ukraińskiego, że można się porozumieć bez słownika, czy translatora, to nie zawsze ma to odzwierciedlenie w praktyce. Szczególnie jeżeli chcemy nieść pomoc, a do tego często potrzebujemy konkretnych informacji.

Język ukraiński posiada inny alfabet. Jest to dodatkowe utrudnienie, ponieważ większość z nas nie umie go czytać, przez co nie jesteśmy w stanie domyśleć się, jak rozczytać to, co jest napisane na przykład w klasycznym słowniku.

Słownik polsko-ukraiński. Wersja do druku

Przygotowaliśmy krótką listę z najbardziej przydatnymi wyrażeniami po ukraińsku. Została sporządzona w konsultacji z osobą z Ukrainy — wyrażenia umożliwiają porozumienie się w możliwie najłatwiejszy sposób. Zawiera ona nie tylko najważniejsze zwroty i ich tłumaczenia, ale również transkrypcję fonetyczną. Taki słownik ukraińsko-polski można pobrać, wydrukować i zabrać ze sobą w każde miejsce - będzie przydatny tam, gdzie nie ma zasięgu.

Jak zaoferować pomoc po ukraińsku?

Do tego przydadzą się takie zwroty jak: "wszystko w porządku?", "czy czegoś potrzebujesz?", "czy potrzebujesz noclegu"? Znajdziesz je na poniższej grafice do druku:

Zdjęcie Polsko-ukraiński słownik przydatnych wyrażeń / Tłumaczenie: Helena Snitchuk / materiały prasowe

Wersję do druku pobierzesz tutaj

Pobierz PDF - Słowniczek polsko-ukraiński. Wersja do druku

