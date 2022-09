Nie każdy emeryt wie o tym dodatku. Może poratować budżet w październiku

Spis treści: 01 Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje

02 Dodatek energetyczny - dla kogo, kiedy, ile

Wypłata trzynastych i czternastych emerytur, waloryzacja. W obliczu sięgającej niemal 16 procent inflacji to wciąż za mało. Zwłaszcza trudno żyje się seniorom, którzy mają najniższe emerytury. Brak pieniędzy na płacenie rachunków w terminie, żywność czy leki to ich główna bolączka. Wielu seniorów nie wie, że może się starać o różnego rodzaju dodatki, które poratują ich emerycki budżet. To przede wszystkim dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.

Zdjęcie Rosnące ceny spędzają sen z powiek niejednemu seniorowi w Polsce / 123RF/PICSEL

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tym, którzy mają kłopoty finansowe i nie są w stanie na bieżąco realizować opłat za mieszkanie. Dodatek jest przeznaczony na utrzymanie własnego lub wynajmowanego mieszkania. Warunek? Trzeba spełniać kryteria dochodowe.

Przerażająca wizja niemieckiego rolnika. Proroctwo właśnie się wypełnia? Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy? Osoby uprawnione to takie, których średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym na trzy miesiące przed złożeniem wniosku jest równy lub niższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie to niewiele ponad 2265,01 zł. Jeżeli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe, wskaźnik wynosi 30 proc., co oznacza konkretnie 1698,76 zł.

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego? Ma na to wpływ wiele czynników, w tym m.in. wielkość mieszkania, wysokość czynszu i liczba osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać:

osoba, która ma prawo do mieszkania - jest właścicielem, ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wynajmuje na umowę, oczekuje na mieszkanie socjalne lub zamienne,

- jest właścicielem, ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wynajmuje na umowę, oczekuje na mieszkanie socjalne lub zamienne, osoba, która spełnia kryterium dochodowe - istotny jest tutaj średni miesięczny dochód wnioskującego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 1698,76 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2265,01 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

- istotny jest tutaj średni miesięczny dochód wnioskującego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 1698,76 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2265,01 zł dla gospodarstw jednoosobowych, osoba, której mieszkanie spełnia kryteria powierzchniowe - przykładowo: dla 1 osoby to 35 m2, dla 2 osób - 40 m2, dla 3 osób - 45 m2, dla 6 osób - 70 m2.

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany na konto osoby pobierającej czynsz np. spółdzielni - co miesiąc, przez pół roku. Po tym czasie trzeba ponowić całą procedurę. Ważne jest, aby w tym czasie regularnie płacić czynsz. Jeżeli okaże się, że zalegamy z opłatami za mieszkanie przez np. dwa miesiące, wypłata dodatku zostanie wstrzymana.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy możemy złożyć osobiście do odpowiedniej instytucji, wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.

Zdjęcie Dwa dodatki mogą pomóc spiąć jesienny budżet w obliczu rosnących cen / Marek Bazak / East News

Emerycki budżet może również poratować dodatek energetyczny. Wniosek o dodatkowe pieniądze można teoretycznie złożyć od 20 września, ponieważ dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu dla odbiorców ciepła. Urzędy nadal czekają jeszcze na oficjalny wzór wniosku, który ma pojawić się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

O środki będą mogły się ubiegać osoby ogrzewające domy drewnem, gazem LPG, pelletem i olejem opałowym. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku. Gminy będą miały 30 dni na ich rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy. Jeśli chodzi o dodatek węglowy, czas ten wynosi do 60 dni.

Dodatek energetyczny będą mogły otrzymać osoby spełniające kryteria dotyczące dodatku mieszkaniowego. Najprawdopodobniej będą również mogły otrzymać tzw. dodatek osłonowy w związku ze wzrostem cen energii. Samotnie mieszkający emeryt, którego dochody nie przekraczają 2100 zł, może liczyć na dodatkowe pieniądze w wysokości do 500 zł. Jeżeli z kolei mieszka w gospodarstwie domowym, które liczy sześć i więcej osób, dodatek wyniesie do 1437,50 zł (jeśli dochód na osobę nie przekroczy 1500 zł).

Wzór wniosku o dodatek energetyczny można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dokumencie trzeba podać m.in. imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego. Trzeba też określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy wieloosobowe (tu konieczne jest podanie danych osób wchodzących w skład gospodarstwa).

We wniosku trzeba też określić rodzaj wykorzystywanego ciepła. Do wyboru jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy na paliwo stałe czy kocioł olejowy. Trzeba również zaznaczyć, jaki rodzaj paliwa wykorzystujemy do ogrzewania. To ważne, bo od tego zależy kwota dofinansowania. Na liście znajdują się:

gaz LPG (500 zł),

pellet (3000 zł),

olej opałowy (2000 zł),

drewno kawałkowe (1000 zł),

inny rodzaj biomasy.

Wniosek o dodatek energetyczny należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić osobiście, za pomocą poczty i online przez e-PUAP.

