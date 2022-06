Odpoczywasz na plaży i nagle do głowy przyszedł ci szalony pomysł? Zanim postanowisz go zrealizować, lepiej dobrze się zastanów. Plaża wielu z nas wydaje się miejscem, gdzie można więcej - wylegujemy się tam w kąpielówkach i odpoczywamy od wszelkich obowiązków. Nie możemy jednak zapominać, że plaża to miejsca publiczne, a więc takie, które dostępne jest dla nieograniczonego kręgu podmiotów. Odpoczywając nad wodą, musimy więc dostosować się do obowiązujących tam zasad. Niesubordynacja może znacząco nadwerężyć wakacyjny budżet, a nawet skutkować karą aresztu.

Marzą ci się romantyczne igraszki na piasku? Dobrze się zastanów!

Seks na plaży często przytrafia się bohaterom filmów romantycznych. Igraszki na piasku, gdy w tle zachodzi słońce, mogą wydawać się kuszące. Jeśli pragniesz skonsumować randkę w pięknych okolicznościach przyrody, lepiej dobrze się zastanów.

Seks na plaży, podobnie jak w każdym innym miejscu publicznym, jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zdjęcie Seks na plaży, podobnie jak w każdym innym miejscu publicznym, jest wykroczeniem / 123RF/PICSEL

Na plaży obowiązuje nieoficjalny dress code. Aby nie urazić współplażowiczów, należy opalać się w stroju kąpielowym. Nie wszyscy przestrzegają jednak tej podstawowej i prostej zasady. Czy za paradowanie topless nieopodal zbiornika wodnego można dostać mandat? Przepisy w tej kwestii nie są jednoznaczne. Obnażanie się w niektórych sytuacjach może zostać uznane za nieobyczajny wybryk. Wówczas obowiązywać będzie wspomniany art. 140 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń.

W przypadku osób, które w miejscu publicznym odsłaniają zbyt dużo ciała, (biust, miejsca intymne) może zostać zastosowany także art. 51 kodeksu wykroczeń: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zdjęcie Na plaży również panują pewne zasady, których nie należy łamać / pexels.com

Sikanie na plaży? Surowo zabronione!

Życie i styl Hiszpański kurort wprowadza mandaty dla plażowiczów. Nawet kilkaset euro! Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym jest nie tylko nieeleganckie i prostackie, ale także niedozwolone. Kilka dni temu hiszpańskie media informowały, że w mieście Vigo wprowadzony został oficjalny zakaz sikania do morza. Czyn uznano za "poważne naruszenie zasad higienicznych lub sanitarnych". Kara za złamanie nowej zasady to mandat o wysokości 750 euro, a więc w przeliczeniu około 3500 złotych.

W Polsce nie ma co prawda osobnego przepisu, który penalizuje podobne zachowanie. Mimo to za sikanie na plaży można ponieść karę. To wybryk, który kwalifikuje się jako nieobyczajny. Oddawanie moczu w miejscu publiczny grozi grzywną do 1500 złotych.

Zdjęcie Oddawanie moczu na plaży? To wybryk, który kwalifikuje się jako nieobyczajny / 123RF/PICSEL

Ognisko na plaży? To nie przejdzie

Art. 81 Kodeksu wykroczeń mówi, że: Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do 1 tys. złotych albo karze nagany. W związku z zapisem o zakazie niszczenia roślinności, która znajduje się na plaży, podczas wypoczynku nie można wzniecać ognia. Ognisko niedaleko wody może słono kosztować.

A czy grill na plaży również jest zabroniony? Polskie prawo nie precyzuje tej kwestii. Wprawdzie w żadnym z kodeksów nie znajdujemy przepisu, który jednoznacznie zabrania grillowania nad wodą, jednak ten czyn można podciągnąć pod przepisy mówiące o zakłócaniu porządku publicznego. Rozpalanie grilla w niektórych przypadkach może zostać także uznane za stwarzanie niebezpieczeństwa pożarowego.

Warto zaznaczyć, że w wielu miejscach w Polsce wyznaczono specjalnie obszary przeznaczone do grillowania. To odpowiednio zabezpieczone tereny, z których możemy korzystać bez obaw o jakiekolwiek kary.

Nie chcesz płacić? Lepiej po sobie posprzątaj

Walające się w naszym otoczeniu śmieci i zmieszane z piaskiem niedopałki papierosów potrafią skutecznie zepsuć wakacyjny humor. Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń, który mówi o zaśmiecaniu miejsc publicznych: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Warto więc po sobie sprzątać.

Zdjęcie Śmieci na plaży? W takich warunkach nikt nie chce odpoczywać / 123RF/PICSEL

Nie wiesz, jak się zachować? Sprawdź

Chociaż podstawowe zasady dotyczące tego, jak należy zachować się podczas plażowania, są podobne. Oprócz ogólnych przepisów, w niektórych miejscach mogą obowiązywać także dodatkowe regulaminy. Przed rozpoczęciem odpoczynku warto zapoznać się ze szczegółowymi normami, zwłaszcza jeśli planujemy zabrać ze sobą zwierzęta domowe. Pupile nie wszędzie są mile widziane.

