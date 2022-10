W 2021 roku ta produkcja zapewniła Polsatowi pierwsze miejsce wśród wszystkich kanałów telewizyjnych, jeśli chodzi o filmowe produkcje emitowane na małym ekranie.

"Kevin sam w domu" od lat jest obowiązkowym punktem wigilijnego wieczoru na Polsacie. W roku 2022 również go nie zabraknie - Telewizja Polsat zapewnia, że 24 grudnia wyemituje uwielbiany przez Polaków hit. Co prawda nie jest znana jeszcze dokładna godzina, jednak wiadomo, że tradycyjnie wyemituje film w godzinach wieczornych.

W polskiej telewizji "Kevin sam w domu" pojawił się już wiele lat temu - dokładnie 25 grudnia 1995 roku, na stacji TVP 1. Telewizja Polsat pierwszy raz wyemitowała film w roku 2000. Przez te wszystkie lata tylko jeden raz zrezygnowano z emisji filmu w święta, a jak się później okazało, nie była to najlepiej podjęta decyzja. Widzowie byli mocno zawiedzeni i ich bunt sprawił, że ponowna sytuacja nie miała już miejsca. W tym roku znowu nie było pewności, czy kolejny raz z rzędu będziemy mogli obejrzeć "Kevina samego w domu" podczas Świat Bożego Narodzenia. Prezes stacji poinformował jednak, że są rzeczy ważne i ważniejsze - a opowieść o opuszczonym przez rodzinę chłopcu z pewnością należy do tych drugich.



Mimo iż Polacy doskonale znają już historię Kevina, co roku zasiadają przed telewizorami aby móc raz jeszcze obejrzeć zabawny, a zarazem wzruszający do łez film. 8-letni Kevin, o którym zapomniała rodzina podczas świątecznego wyjazdu, zmuszony był zostać sam w domu, bez niczyjej pomocy, zdany tylko na siebie. Musiał poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, ale również z atakującymi go włamywaczami. Sama opowieść o wyjątkowo wzruszającym zakończeniu jak i świetna gra aktorska i ścieżka dźwiękowa przypadły widzom tak bardzo do gustu, że oglądanie "Kevina" w święta to w wielu domach już tradycja.

Spośród filmów fabularnych wyemitowanych w polskich stacjach telewizyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku największą widownię zgromadził właśnie "Kevin sam w domu".

Portalowi Wirtualnemedia.pl została udostępniona analiza Havas Media Group opracowana na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, z której wynika, że w wigilijny wieczór ubiegłego roku w Polsacie obejrzało "Kevina" średnio 4,19 mln osób (1-minutowy zasięg tej emisji wyniósł 7,83 mln widzów), co przełożyło się na 34,14 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów i 42,22 proc. w grupie komercyjnej 16-49.

Jak podają statystyki, najliczniejszą widownię w Polsacie "Kevin sam w domu" zgromadził 29 grudnia 2000 roku o godz. 20.00 - wtedy emitowany był na stacji po raz pierwszy. Świąteczny hit obejrzało wówczas 8,90 mln widzów, co dało Polsatowi 50,26 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Drugie miejsce należało natomiast do kontynuacji cyklu czyli filmu "Kevin sam w Nowym Jorku", nadanej dzień później o tej samej porze. Produkcja zgromadziła w Polsacie rekordową widownię - 8,69 mln oglądających (49,68 proc. udziału).