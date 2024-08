Ile zarabia się w branży IT? To dotąd lider rankingu najlepiej płatnych zawodów w Polsce

W branży IT szczególnie cenione są umiejętności programistyczne w nowoczesnych językach, a także wiedza z zakresu rozwoju aplikacji mobilnych i webowych. Duże znaczenie mają także kompetencje z obszarze analizy danych - donosi serwis grupaprogres.pl. To przekłada się na wysokość wynagrodzenia.

Zarobki w tym sektorze wzrastają wraz z nabytym doświadczeniem. Podczas gdy na początku sięgać mogą od 8 tys. do 12 tys. złotych, Purchasing Leader zarobić może już od 14 tys. do 19 tys. złotych. Purchasing Director lub Head of Sourcing może liczyć na pensję w wysokości od 24 tys. do nawet 42 tys. złotych.