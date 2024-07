Lekarze i naukowcy od lat zgodnie podkreślają, że dorosły człowiek powinien przesypiać od siedmiu do ośmiu godzin każdej doby . Podobna porcja snu zapewni bowiem odpowiedni odpoczynek oraz regenerację, pozwalając jednocześnie na sprawne działanie metabolizmu. Siedmio- lub ośmiogodzinny, zgodny z zaleceniami ekspertów sen będzie także świetną profilaktyką chorób serca czy mózgu.

Jak się okazuje, istotna jest jednak nie tylko długość i komfort snu, ale również moment, w którym położymy się do łóżka . Eksperci przekonują: oto "złota godzina" na pójście spać. Dlaczego jest aż tak ważna?

Naukowcy przez sześć lat przyglądali się zwyczajom ponad 80 tys. ochotników. Po tym czasie wyciągnęli wnioski, publikując je kolejno w "European Society of Cardiology". Co się okazało?

Eksperci orzekli, że osoby, które kładą się do łóżka koło północy lub później są znacznie bardziej, bo aż o 25 proc., narażone na choroby układu krążenia. To właśnie u tej grupy zauważono większość problemów zdrowotnych. Co ciekawe, zdrowe nie było także zbyt wczesne zasypianie. Ci, którzy w łóżkach byli już przed godziną 22, o 12 proc. zwiększali szansę na pojawienie się u nich problemów związanych z układem sercowo-naczyniowym.