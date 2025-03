Badanie przeprowadzone przez japońskich naukowców pod kierownictwem Yorito Hattoriego w Narodowym Centrum Mózgowym i Sercowo-Naczyniowym wykazały, że suplementacja taksyfoliną przyspiesza redukcję masy ciała u starszych osób. Grupa osób, która przyjmowała taksyfolinę przez pół roku chudła ponad pięć razy szybciej niż osoby niestosujące suplementacji. Substancja przyczyniła się też do utrzymania optymalnego poziomu cholesterolu we krwi. Badania miały jednak charakter obserwacyjny (uczestnicy sami odpowiadali za przyjmowanie suplementu, nie podlegało to kontroli) i objęło niewielką liczbę osób. Wyniki są jednak na tyle obiecujące, że naukowcy zamierzają kontynuować eksperyment zgodnie z wymogami badań naukowych.