Trafiła do szpitala po zjedzeniu chipsów. Film ma prawie 11 mln wyświetleń

Spis treści: 01 Nowe wyzwanie kulinarne na TikToku

02 Trafiła do szpitala po zjedzeniu chipsów

03 Niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Eksperci alarmują

Nowe wyzwanie kulinarne na TikToku

Na TikToku pojawiło się nowe, kulinarne wyzwanie. Tym razem to #OneChipChallenge, którego twórcą jest producent chipsów Paqui. Firma wypuściła na rynek nowe przekąski - to chipsy o wyjątkowo ostrym smaku.

W ich skład wchodzą dwie najostrzejsze papryki na świecie - Scorpion Pepper i Carolina Reaper Pepper. Cóż, takie połączenie daje się we znaki i niekoniecznie być korzystne dla naszego zdrowia. Producent w nowym wyzwaniu na TikToku zachęca do tego, by po zjedzeniu chipsów jak najdłużej odczekać z wypiciem czy jedzeniem czegokolwiek. Oczywiście zachęca też, by relacją z tego "wydarzenia" podzielić się na TikToku.

Reklama

Zobacz również: Prowadziła córkę na smyczy w parku rozrywki. "Możecie mnie oceniać"

Trafiła do szpitala po zjedzeniu chipsów

Skutki wzięcia udziału w tej "zabawie" mogą być opłakane. Przekonała się o tym m.in. młoda dziewczyna o imieniu Jade, która po zjedzeniu chipsów trafiła do szpitala. Nagranie - ku przestrodze - opublikowała na swoim profilu na TikToku jej ciocia. Film ma już prawie 11 milionów wyświetleń.

Jade postanowiła wziąć udział w wyzwaniu i nagrać relację. Dziewczyna założyła się również o 50 dolarów, że zje ostrego chipsa. Okazało się, że jest on tak ostry, że ma problem ze zjedzeniem nawet kawałka.

Kolejne już nagranie na TikToku pokazuje efekty udziału w tej "zabawie". Jade trafiła do szpitala - poczuła się lepiej, gdy otrzymała odpowiednie leki. Ciocia młodej dziewczyny, która na popularnej platformie ma profil @angela_b157 postanowiła opublikować nagranie, by pokazać, że kulinarne wyzwanie może tak naprawdę skończyć się źle.

TikTok

Zobacz również: TikTokerka zmieniła się nie do poznania. Internauci w szoku

Niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Eksperci alarmują

Lekarze i eksperci alarmują, że wyzwanie #OneChipChallenge jest niebezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza, że były już przypadki, gdy po wzięciu udziału w wyzwaniu, niektóre dzieci trafiały do szpitala z potwornym bólem. Eksperci alarmują, że jedzenie ostrych chipsów może powodować ból brzucha czy zgagę. Dr Gaylord Lopez z Poison Control Center ostrzega rodziców przed wspomnianym wyzwaniem. Mężczyzna informuje, że może to spowodować poważne konsekwencje dla zdrowia.

Szkoły m.in. w Kolorado przestrzegają przed udziałem w wyzwaniu i informują, że były już przypadki, gdy uczniowie opuszczali lekcje z powodu bólu po zjedzeniu chipsów. Serwis KBTX donosi, że w Teksasie, jeden z uczniów po wzięciu udziału w wyzwaniu, stracił w klasie przytomność.

***

Zobacz również:

Jej syn wygląda jak kilkulatek. Ma dopiero rok. Internauci są w szoku