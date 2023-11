Opiekunowie zwierząt doskonale zdają sobie sprawę, że ich posiadanie wiąże się nie tylko z dużą radością, ale też licznymi obowiązkami. Nie wszyscy jednak wiedzą, że są to także obowiązki podatkowe. Opłata za posiadanie psa formalnie nie jest podatkiem , ale spełnia podobną funkcję, w związku z czym jest nazywana "podatkiem od psa". W roku 2023 wynosiła maksymalnie 150,93 zł. W roku 2024 właściciele psów będą musieli już jednak zapłacić więcej. Ile i czy ktoś jest zwolniony z tej opłaty?

Reklama

Kiedy nie trzeba płacić podatku od psa? Opłata za posiadanie psa powinna być wnoszona co roku. Jest to jednak opłata obowiązkowa tylko w tych gminach, które zdecydowały się na jej pobieranie. To bowiem właśnie władze gminy decydują o konieczności (lub jej braku) wdrożenia podobnego podatku. Dzieje się tak zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Istnieją jednak osoby, które nie muszą regulować należności za posiadanie czworonoga — nawet gdy mieszkają w gminach, które wprowadziły obowiązek uiszczania podobnej opłaty. Kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa? Ustawodawca wskazał kilka takich grup. To osoby:

posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

posiadające oświadczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, gdy ich pies jest psem asystującym,

powyżej 65 roku życia, które prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe,

pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych,

opłacające podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy.

Spełnienie któregoś z tych warunków zwalnia z opłaty za posiadanie jednego psa . Za każdego kolejnego trzeba już będzie zapłacić. Wyjątkiem są rolnicy opłacający podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Nie płacą oni za posiadanie jednego lub dwóch psów — opłatę muszą jednak wnosić za trzeciego lub kolejnego psa.

Zdjęcie Pies jest nazywany najlepszym przyjacielem człowieka. W niektórych gminach za jego posiadanie trzeba jednak co roku wnosić opłatę. / ©123RF/PICSEL

Czytaj też: Polacy stracą prawo do popularnej ulgi? Skarbówka wprowadza zmiany

Ministerstwo Finansów proponuje maksymalną stawkę podatku od psa na dany rok - gminy mają jednak prawo ustalić dowolną kwotę opłaty, byle tej maksymalnej stawki nie przekraczała. W praktyce oznacza to, że w różnych miejscach opłata za posiadanie psa może mieć różną wysokość. Przykładowo w Warszawie czy we Wrocławiu nie obowiązuje podatek od psa. W Poznaniu został on zniesiony. W Krakowie zaś wynosi on 36 zł od jednego psa.

W roku 2023 maksymalny podatek od psa wynosił 150,93 zł. Wiadomo już jednak, że w roku 2024 maksymalna stawka będzie wyższa - wyniesie 173,55 zł. Oznacza to ewentualne podwyżki nawet o 15%, o ile dana gmina zdecyduje się je wprowadzić.

Czytaj również: Kto musi płacić podatek od kota? Wieli właścicieli będzie zdziwionych

Co grozi za niezgłoszenie psa i niezapłacenie podatku? Przewidywane kary

Kto nie zapłaci podatku od psa , musi się przygotować na ewentualne kary. Gmina może nałożyć na takiego właściciela karę pieniężną, której wysokość może być uzależniona od obowiązującej w danym miejscu stawki.

Ma prawo nałożyć mandat, a nawet skierować sprawę do sądu. Zwykle wysokość kary ustalana jest indywidualnie - warto jednak zapoznać się z istniejącymi w danej gminie przepisami, a przede wszystkim regulować należności w terminie, jeśli jest to obowiązkowe.

Zwykle opiekun psa, który nie zapłacił podatku za jego posiadanie, musi opłacić mandat w wysokości do 500 zł. Podobny mandat grozi za niezarejestrowanie psa - co jest obowiązkowe w gminach, które pobierają za niego opłatę. Niezależnie od gminy obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia połączonego z opłatą skarbową na posiadanie psa rasy niebezpiecznej.

Czytaj też:

Zwrot podatku dla emerytów. Do zgarnięcia nawet 400 zł

Prosty sposób na podniesienie pensji „na rękę”. Wystarczy jeden dokument

Porozumienie międzygatunkowe. Pies rozumie więcej, niż może się wydawać