Zobacz też: Czarny weekend w Polsce, scenariusz powtarza się co roku. Jest apel rządu

Lactulose-MIP wycofany z aptek. Podano szczegółowe informacje

GIF postanowił wycofać sześć serii wspomnianego wcześniej Lactulose-MIP, a także zakazał wprowadzać do obrotu kolejne siedem. Podano również szczegółowe informacje dotyczące wadliwych syropów, aby osoby posiadające je w swojej apteczce mogły zweryfikować, czy nadają się do spożycia.

Czytaj także: GIS wydał ostrzeżenie dotyczące chipsów. Wysoki poziom szkodliwej substancji

Zakaz wprowadzania do obrotu dotyczy produktów:

Lactulose-MIP (Lactulosum) 9,75 g/15 ml, syrop, butelka 500 ml,

kod EAN 05909990964833

numer serii: 2920401, termin ważności: 04.2026

numer serii: 2920501, termin ważności: 05.2026

numer serii: 2920601, termin ważności: 05.2026

numer serii: 2920701, termin ważności: 05.2026

numer serii: 2929601, termin ważności: 05.2026

Lactulose-MIP (Lactulosum) 9,75 g/15 ml, syrop, butelka 1000 ml,

kod EAN 05909990964840

numer serii: 2919901, termin ważności: 04.2026

numer serii: 2920001, termin ważności: 04.2026

Za podmiot odpowiedzialny w oby tych przypadkach podaje się MIP Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku.

Zdjęcie W syropach na zaparcia stwierdzono wadę jakościową. Polacy kupują je na potęgę / 123RF/PICSEL

Syrop na zaparcia wycofany z aptek. Oto powód decyzji

Okazało się, że przyczyną natychmiastowego wycofania leku z aptek jest wada jakościowa, o której GIF dowiedział się od organu niemieckiego. W powiadomieniu wyjaśniono, że w procesie wytwarzania syropów stwierdzono odchylenie, które może pogarszać ich jakość, a tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

W związku z odchyleniami stwierdzonymi przez organ niemiecki, nie można wykluczyć pogorszenia się jakości przedmiotowych produktów leczniczych w terminie ważności, a tym samym zagrożenia dla zdrowia pacjenta. zakomunikował GIF

Jak podają statystyki, Lactulose-MIP to lek, z którego korzysta codziennie mnóstwo Polaków. Z danych dostępnych na portalu KtoMaLek.pl wiemy, że w ciągu ostatniego miesiąca sprzedano aż 12 tysięcy opakowań wadliwego syropu. Ponad 600 sztuk zakupili mieszkańcy samej Warszawy, a blisko 300 sprzedano we Wrocławiu i Krakowie. GIF alarmuje, aby sprawdzić dokładnie serię leku i wyrzucić zawartość. Z uwagi na stwierdzone wady nie nadaje się on do spożycia.