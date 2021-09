Zaskakujące listy z wezwaniem do zapłaty. To nie oszustwo, masz 7 dni!

Wiele osób może być zaskoczonych, dlaczego otrzymuje list z mandatem i wezwaniem do zapłaty nie z własnego Urzędu Skarbowego, ale z Opola. Nic dziwnego, że podchodzimy do tego nieufnie - często można się spotkać z próbą wyłudzenia danych lub pieniędzy, a tajemniczy, nietypowy czy po prostu nieznany nam adresat to największa lampka alarmowa. W tym wypadku jednak wszystko jest w porządku.



Dlaczego? Jak wyjaśnia AutoŚwiat.pl, od 2016 roku to właśnie opolski urząd zajmuje się mandatami oraz wstawianiem upomnień i informacji o zaległym mandacie. To na jego konto także przychodzą spłaty mandatów, które wystawiane są przez policję.



Potwierdza to komunikat Ministerstwa Finansów:



Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, które przed tą datą były realizowane przez poszczególnych wojewodów

- czytamy.





Tajemnicze listy to po prostu zaległe mandaty

Jeśli dostaliśmy pismo z Urzędu Skarbowego w Opolu, potraktujmy je poważnie i opłaćmy je jak najszybciej. Mamy na to tylko siedem dni od dnia doręczenia. Nie wolno opłacać go zwykłym przelewem, ale podatkowym.



W wypadku gdy zignorujemy pismo i nie opłacimy mandatu, nie uchronimy się przed spłatą - Urząd Skarbowy wyegzekwuje kwotę oraz koszty postępowania z rocznego rozliczenia PIT.



