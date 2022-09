Spis treści: 01 Biel? Tylko dla panny młodej!

02 "Zero dzieci" na weselu

03 "Zero nudnych ludzi"

04 Uprzejmość przede wszystkim

05 Lista wymagań dla gości na weselu - internauci komentują

13. żelaznych zasad muszą przestrzegać goście, których w przyszłości na swój ślub zaprosi Kennedy Marks. Dziewczyna opublikowała na swoim TikToku "Zasady, których muszą przestrzegać goście", które omawia w dwóch krótkich filmach. Autorka zaznaczyła, że jej chłopak póki co się jej nie oświadczył, ale ona już chce zasygnalizować, jak będzie wyglądała zabawa jej marzeń.

- Może i wydają się one surowe, ale chcę, by ten wielki dzień był idealny. Wesela mogą być takie drogie! - mówi na początku nagrania.

Biel? Tylko dla panny młodej!

O jakie zasady chodzi TikTokerce? Pierwszy punkt: biel jest zarezerwowana wyłącznie dla panny młodej.

- Uważam, że nikt nie powinien nosić bieli oprócz panny młodej. Zaprosiłam cię na moje wesele, płacę za to sporo pieniędzy, uszanuj tę zasadę - mówi w nagraniu. Marks przyznaje, że nie ma tu żadnych wyjątków. - Jeśli ktoś przyjdzie ubrany na biało, zostanie oblany czerwonym winem i będzie musiał wyjść - kwituje.

"Zero dzieci" na weselu

Kolejne punkty "żelaznego regulaminu" przyszłej panny młodej dotyczą również uczestnictwa dzieci w tym ważnym dla niej wydarzeniu. TikTokerka mówi wprost, że nie życzy sobie obecności dzieci. Tutaj wyjątkiem są tylko te, którym osobiście pozwoli na udział w uroczystości - w innym przypadku istnieje obawa, że "zrujnują całe wydarzenie".

- Kocham dzieci, kocham dzieci moich przyjaciół, ale nie chcę krzyków podczas mojej ceremonii, nie chcę, aby dzieci biegały po parkiecie w momencie mojego pierwszego tańca, gdy akurat ty stoisz przy barze. Chyba że zamierzasz opiekować się nimi przez cały czas i trzymać je za ręce - wyjaśnia Kennedy Marks.

TikTokerka podkreśla, że udział w ceremonii mogą wziąć udział osoby, które zna. Dotyczy to również osób towarzyszących - Marks podkreśla, że jeśli nie zna partnera lub partnerki zaproszonej osoby, to "nie chce jego/jej na weselu". Goście powinni również pamiętać o tym, że dzień ślubu Marks to jej święto. Dlatego też w grę nie wchodzą żadne ważne ogłoszenia takie jak ciąża czy zaręczyny, o których chcieliby poinformować goście.

- Na litość boską, nie odbierajcie mi uwagi! - zaapelowała i zagroziła nawet zerwaniem przyjaźni.

Goście będą mieli też zakaz korzystania z mikrofonu - chyba że zostało to wcześniej ustalone, jak i narażania na stres panny młodej. Jeżeli mają jakieś pytania, powinni kierować je do jej mamy.

"Zero nudnych ludzi"

To jednak nie koniec. Marks zwraca uwagę, że nie chce, aby w wydarzeniu uczestniczyli "nudni ludzie". Zależy jej na tym, aby goście bawili się świetnie razem z nią. Wyjątkiem od reguły jest choroba czy inny ważny powód.

- Jeśli nie zamierzasz w pełni "korzystać" z wesela, tylko siedzieć i narzekać lub być nieszczęśliwym, przykro mi, ale nie chcę, byś uczestniczył w mojej uroczystości. Nie chcę płacić tych wszystkich pieniędzy na to, byś był po prostu nudny - zapowiada dziewczyna.

Uprzejmość przede wszystkim

Jedną z najważniejszych zasad będzie również ta, dotycząca zaproszonych osób. Jeśli Marks i jej chłopak nie poznali kogoś przed ślubem, taka osoba nie jest zaproszona. Podkreśliła, że nie chce być przedstawiana ludziom na weselu, bo ona i jej partner są razem od ponad dwóch lat.

Marks zaznacza, że goście muszą być uprzejmi dla personelu zajmującego się obsługą wesela. - Zależy mi na tym, aby dobrze się bawili i mieli dobry dzień. Jeśli będziesz dla nich niegrzeczny, nie chcę być twoją przyjaciółką. Wyjdź - powiedziała w nagraniu.

Kolejne zasady Marks dotyczą m.in. tego, że podczas ceremonii nie można wykonywać żadnych telefonów i przebywać na parkiecie w trakcie jej pierwszego tańca. Kolejna kwestia dotyczy ubioru gości. TikTokerka zostawia tu gościom pełną dowolność. Stwierdza, że mogą pojawić się w tym, w czym akurat czują się najlepiej.

- Jeśli chcesz przyjść nago, przyjdź nago. Jeśli chcesz nosić strój z siatki, nosisz strój z siatki. Tak długo, jak czujesz się komfortowo i jesteś szczęśliwy, ja też jestem szczęśliwa - zaznaczyła.

Lista wymagań dla gości na weselu - internauci komentują

Filmiki Kennedy Marks pojawiły się w sieci w kwietniu. Od tej pory zyskały ponad milion wyświetleń i sporo komentarzy. Użytkownicy w większości zgadzają się z wizją dziewczyny,

"Ogłaszanie zaręczyn czy ciąży na takim wydarzeniu to katastrofa. Nie wyobrażam sobie zrobienia czegoś takiego",

"Nigdy nie zrozumiem, jak ktokolwiek mógł pomyśleć, że czyjś ślub to idealna okazja, by ogłosić ciążę lub zaręczyny",

"Żadnych dzieci (w ogóle)",

"To twój dzień. Każdy kto ma problem z twoimi zasadami, nie musi przychodzić",

"Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś",

"Myślałam, że takie zasady już wcześniej bywały standardem",

"Zgadzam się z tym, że biel jest zarezerwowana wyłącznie dla panny młodej!".

Część komentujących skrytykowała listę przygotowaną przez Kennedy Marks. Niektórzy określili ją nawet mianem... "bridezilli" i stwierdzili, że lista jest zbyt długa. Krytykowali również brak zaproszeń dla osób towarzyszących, których nie zna. Niektórzy zwrócili się również do jej chłopaka:

"Uciekaj, póki możesz. Twój chłopak nie ma nic do powiedzenia, a to również jego dzień".

