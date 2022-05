Chloe Ferry niczym lalka Barbie! Cała na różowo!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Chloe Ferry lubi zaszaleć z modą i wiadomo to nie od dziś. Nie wszystkim podoba się jej styl ubierania się, niektórzy uważają go za zbyt wulgarny, jednak sama Chloe Ferry jest z niego zadowolona. Na najnowszym zdjęciu właśnie przez to, co ma na sobie, przypomina... najsłynniejszą lalkę świata, lalkę Barbie.

Zdjęcie Chloe Ferry budzi spore kontrowersje swoim stylem ubierania się / Instagram/chloegshore1 / Instagram