Iman zaliczana jest do grona największych legend modelingu. Somalijska piękność na przestrzeni lat regularnie pojawiała się na okładkach prestiżowych magazynów, a także brała udział w pokazach uznanych w branży marek, takich jak Versace, Calvin Klein, Valetnino, Thierry Mugler, Kenzo czy Donna Karan. Wdowa po zmarłym przed pięcioma laty Davidzie Bowie wciąż podziwiana jest za elegancję, wyczucie stylu oraz młody, jak na swój wiek, wygląd. 66-letnia gwiazda wybiegów w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" ujawniła, jak na co dzień dba o wygląd.

Reklama

Okazuje się, że za promienną cerą Iman stoi tradycyjna receptura stosowana przez niemal wszystkie kobiety w jej rodzinie. "To mój urodowy sekret, który poznałam w wieku 12 lat. Przepis pochodzi z Somalii" - zdradziła urodzona w Mogadiszu modelka. Aby przygotować odżywczą maseczkę, należy zmieszać dwie łyżki mąki, dwie łyżki mleka, łyżeczkę kurkumy i odrobinę miodu. Powstałą w ten sposób pastę wystarczy rozprowadzić równomiernie na twarzy, odczekać 20 minut, a następnie dokładnie spłukać letnią wodą.

Iman dodała też, że w jej przypadku pierwszym etapem pielęgnacji jest zawsze nałożenie regenerującego serum z wyciągiem z placenty. Po zaaplikowaniu serum i nawilżającego kremu, spryskuje ona twarz mgiełką z witaminą C, która rozjaśnia i odświeża skórę, dodając jej blasku. "Od najmłodszych lat byłam uczona, że od tego, jak dbasz o skórę w wieku 20 lat, zależy to, jak ona będzie wyglądała, gdy będziesz miała lat 60 i więcej. Pielęgnacja to tak naprawdę inwestycja w siebie. Z biegiem lat dostrzeżesz efekty" - zaznaczyła.

Zdjęcie Iman z Davidem Bowie / PHOTOlink/Everett Collection/East News / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Meg Ryan kończy 60 lat! Tak się zmieniała © 2021 Associated Press

***

Zobacz również:

Katarzyna Cerekwicka zmieniła fryzurę! Wygląda jak Anna Maria Wesołowska?

Gabby Epstein kusi fanów w krótkim gorsecie!

Edyta i Cezary Pazura urządzili już dom na święta!