HOROSKOP MIŁOSNY - BARAN

Będziesz przepełniony różnorodnymi silnymi emocjami, niejednokrotnie skrajnymi. Będzie ci trudno utrzymać je na wodzy, ale dla dobra swojej relacji z partnerem - będzie to konieczne. Unikaj osób ze swojego trygonu - ognia. Karty mówią, że możesz mieć też dość nieciekawe relacje z osobami z Bykami.

HOROSKOP MIŁOSNY - BYK

Spójrz na pewne sprawy z innej niż dotychczas perspektywy. Zmiana sposobu myślenia i oceny wydarzeń wyda ci się bardziej skomplikowana, niż jest naprawdę... W najbliższych dniach nie będziesz mógł liczyć szczególnie na kobiety spod znaku Skorpiona. Unikaj też żywiołu powietrza - Wagi!

HOROSKOP MIŁOSNY - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz pochłonięty analizowaniem swojej relacji z bliską ci osobą. Staraj się obiektywnie oceniać partnera i wszystko, co jest z nim związane! Twoją bratnią duszą będą osoby z trygonu ognia, spod znaku Lwa. Będziesz również mógł liczyć na Raka i Ryby.





HOROSKOP MIŁOSNY - RAK

W tym tygodniu w twojej relacji z bliską ci osobą czy z rodziną mogą się pojawić jakieś wątpliwości i pytania, które wydadzą ci się bardzo poważne i pilne. Tarot mówi, że do weekendu rozwiążesz te kwestie. Nie unikaj osób ze swojego trygonu i nie omijaj trygonu ognia. Odnosi się to szczególnie do Skorpiona oraz Barana.





HOROSKOP MIŁOSNY - LEW

Postaraj się pozamykać sprawy z przeszłości, podchodząc do nich z pozytywnym nastawieniem: wszystko, co się wydarzyło było po to, żeby sprawy weszły na właściwy tor i zmierzały ku lepszemu. Będzie ci łatwiej oceniać potencjalne problemy. W tym tygodniu dobrze się będziesz czuł wśród osób z żywiołu - powietrza; świetnie dogadasz się z Wodnikiem. Unikaj Ryb!



Zdjęcie W tym tygodniu Lwy dobrze dogadają się z Wodnikiem / 123RF/PICSEL

HOROSKOP MIŁOSNY - PANNA

Będziesz musiała zmierzyć się z samą sobą. Potrzebna ci będzie spora ostrożność w czasie spotkań z bliską ci osobą. Będziesz musiała zachowywać się spokojnie, nie zdradzać się ze swoimi przemyśleniami... Panny w najbliższych dniach mocno ograniczą swoje relacje z Baranami i z Wagami. Tarot mówi, że dłuższa przerwa w waszych kontaktach, dobrze wam zrobi.



HOROSKOP MIŁOSNY - WAGA

W tym tygodniu zajdą jakieś zmiany w sferze osobistej, będą one ściśle związane z twoim partnerem. Zmieni się twój stosunek do bliskiej ci osoby, bo dojdziesz do wniosku, że niewłaściwie oceniałaś jego postępowanie wobec siebie. W najbliższych dniach dobrze będzie nastawiona do ciebie kobieta spod znaku Barana. Trzymaj się też blisko z osobami z trygonu ziemi - z Koziorożcem.

HOROSKOP MIŁOSNY - SKORPION

Nadchodzi czas na zostawienie w tyle różnych spraw z przeszłości, a w szczególności wydarzeń, które oceniasz jako porażki. Dojdziesz do wniosku, że to były trudne do odrobienia lekcje, ale wysnuwa się jeden wniosek: czegoś się nauczyłeś! W najbliższych dniach ogranicz kontakt z osobami spod znaku Koziorożca i Panny. Tarot mówi, że znalezienie wspólnego języka z trygonem ziemi będzie prawie niewykonalne.

HOROSKOP MIŁOSNY - STRZELEC

Ważna dla ciebie osoba doceni twoje starania. Będzie pod wrażeniem twojego zdecydowania i konsekwencji w działaniu. Wrócicie w najbliższych dniach do planowana przyszłości - nie tylko tej najbliższej. W tym tygodniu uda ci się odnowić relacje z osobami z trygonu powietrza, ale nie wszystkimi - trzymaj się z daleka od osób spod znaku Wodnika.

HOROSKOP MIŁOSNY - KOZIOROŻEC

To będzie twój czas na zrobienie kroku do przodu... Dotychczas wstrzymywałeś się z podjęciem pewnych decyzji, ze składaniem uczuciowych deklaracji, co wywoływało niepokój w twojej relacji z partnerem i odbijało się na jakości waszego związku. Karty tarota mówią, że dobrze by było, gdybyś w tym tygodniu poukładał swoje relacje z osobą spod znaku Bliźniąt. To może będzie dość trudne, ale się uda.



HOROSKOP MIŁOSNY - WODNIK

Nie daje ci spokoju fakt, że twoja relacja z partnerem zaczyna być coraz bardziej szara, monotonna... Będziesz chciał wyjaśnić, co się dzieje, znaleźć przyczynę i zmienić coś. Nie będzie to łatwe i zajmie ci trochę czasu. W tym tygodniu, Wodniku, z łatwością będziesz nawiązywał wszelkie kontakty z osobami z trygonu ognia - zarówno zawodowe, jak i towarzyskie.

HOROSKOP MIŁOSNY - RYBY

Przed tobą i twoim nowym partnerem pojawi się cała masa pytań, z którymi będziecie musieli się zmierzyć, nim zrobicie krok do przodu w waszej relacji. Karty mówią, że znajdziecie w sobie odwagę i siłę, by odpowiedzieć na te pytania i umocnić fundament waszego związku. Ryby w najbliższych dniach będą się dobrze czuły wśród osób ze swojego trygonu - wody, a szczególnie wśród Skorpionów. Trzymaj się z daleka od osób z trygonu ziemi, co szczególnie się odnosi do osób spod znaku Byka.



***

