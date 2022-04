Co wydarzy się w środę, 13 kwietnia? Czy powinniśmy na coś szczególnie uważać? Sprawdź swój horoskop dzienny.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - BARAN

Przygotuj się na randkę, pierwsze spotkanie, flirt przez media społecznościowe, kontakty, w których jest już zainteresowanie i sympatia, ale nie ma jeszcze bardzo silnej chemii. W niektórych przypadkach namiętność włącza się do gry na długo po tym, jak przychodzi czułość.

Finanse: dobry układ, jeśli współpracujesz z kimś o artystycznej duszy.

Zdrowie: uwaga na narządy parzyste.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - BYK

W uczuciach może Cię czekać wielka, ale też zniewalająca namiętność. W relacji trzeba będzie myśleć perspektywicznie. To, co sprawia przyjemność teraz, może okazać się kulą u nogi w przyszłości.

Finanse: ograniczaj wydatki, mające służyć jedynie spełnianiu zachcianek.

Zdrowie: uwaga na wysoką gorączkę.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - BLIŹNIĘTA

Możesz mieć do czynienia z człowiekiem opiekuńczym, który działa na drugim planie i nie lubi głośno mówić o swoich zasługach. Ten ktoś udzieli ci wsparcia, o ile pozwolisz mu pracować dyskretnie i nie każesz wybierać stron.

Finanse: możliwa ważna praca w budżetówce.

Zdrowie: uważaj na problemy z jelitami.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - RAK

W życiu uczuciowym możliwe będzie teraz pogodzenie się ze stratą. Jeśli wisi nad tobą trudna rozmowa, to okaże się ona przyjemniejsza, niż sądzisz, a w każdym razie wnioski będą o wiele mniej ponure.

Finanse: strata może okazać się mniejsza, niż myślisz.

Zdrowie: uwaga na obniżenie nastroju.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - LEW

Twoje kontakty mogą zostać ograniczone, a potem zweryfikowane. W trudnej sytuacji przekonasz się, kto jest po twojej stronie. Może zresztą nie warto nawet namawiać na deklaracje. Wystarczy, że sprawdzisz, kto usiłuje pomóc.

Finanse: możliwa daleka podróż, odcięcie się od dotychczasowych zobowiązań.

Zdrowie: wizyta w szpitalu.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - PANNA

W uczuciach możliwe będzie duże zaniepokojenie, niepewność związana z postawą przyjaciela lub partnera. Nie żyjemy w próżni i nie jesteśmy z natury monogamiczni, a więc co jakiś czas pojawia się okazja, żeby cierpieć męki zazdrości. Ważne jest tutaj oddzielenie własnych fantazji od rzeczywistości.

Finanse: możliwa kłótnia o pieniądze, gniew na kogoś.

Zdrowie: uwaga na problemy z wyrostkiem.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - WAGA

W kontaktach z kimś zwracaj uwagę na to, co was łączy i co się wam udało. Oczywiście problemy od tego nie znikną i trudnych tematów nie da się zignorować. Każdy jednak potrzebuje od czasu do czasu zapewnienia, że idzie w dobrym kierunku, i że jego rozwój jest zauważany.

Finanse: jeśli starasz się o przyjęcie dokądś, możesz odnieść sukces.

Zdrowie: uwaga na gorączkę.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - SKORPION

W relacjach z kimś zapowiada się koniec złego okresu, pojednanie na dłużej. Pewne sprawy zostaną wyjaśnione, inne - wybaczone. Ważne zadanie to nauczyć się żyć z różnicą zdań. Jeśli dotyczą kluczowych kwestii, Wasze drogi za jakiś czas mogą się rozejść, ale bez bólu.

Finanse: istotne okaże się wsparcie rodziny, umorzenie długu, odroczenie wyroku.

Zdrowie: uwaga na problemy z jelitami.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - STRZELEC

Pewna osoba oczekuje od ciebie wyboru. Niedługo trzeba będzie przestać się wahać i odrzucić niektóre opcje. W przeciwnym razie sytuacja zrobi się nieznośna. Relacja nie może zatrzymać się na wstępnym etapie i być radosna.

Finanse: szykują ci się dobre kontakty z ludźmi w zbliżonym wieku.

Zdrowie: uwaga na hormony.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - KOZIOROŻEC

Jesteś człowiekiem czynu, nie usiedzisz w miejscu. Źle znosisz sytuacje, w których nie możesz zrobić ruchu. Jeśli czujesz, że ktoś cię ignoruje, możesz zechcieć się z nim pokłócić, byle mieć w danym układzie cokolwiek do powiedzenia. To błędne działanie. Panujesz przede wszystkim nad swoim światem i na nim się skup.

Finanse: pojawi się kilka równoległych ofert.

Zdrowie: uwaga na kolki nerkowe.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - WODNIK

W uczuciach zapowiada się dobry początek. Możesz uznać, że stać cię na to, żeby zaryzykować wejście w związek. Niewykluczone też, że ktoś z twojego otoczenia wejdzie w taki etap życia, na którym postanowi się ustatkować i zapragnie odnaleźć swoją drugą połówkę.

Finanse: szansa na cenny prezent, np. złoty pierścionek albo naszyjnik.

Zdrowie: uwaga na powikłania po grypie, osłabienie organizmu.

Horoskop dzienny na środę, 13 kwietnia - RYBY

Na twojej drodze może pojawić się człowiek stonowany, bardzo inteligentny, ale też niechętny namiętnym związkom. Nie wszyscy z nas pragną przeżyć miłość jak na kartach książki. Niektórych wystarczy mała, rodzinna stabilizacja u boku osoby, na której możemy po prostu polegać.

Finanse: możesz przeprowadzić udaną operację, zyskać wsparcie eksperta.

Zdrowie: uwaga na problemy z trawieniem.