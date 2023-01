Ten facet to prawdziwe złoto - namiętny, empatyczny. Ze świecą szukać

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Ryb

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Ryb

03 Kto pasuje do Ryb?

04 Kto nie pasuje do Ryb?

05 Pan Ryby - jaki jest w łóżku?

06 Ryby - horoskop na 2023 rok. Prawdziwa miłość jest blisko

Osoby urodzone pod znakiem Ryb są zalotne, czarujące i romantyczne, ale też introwertyczne i emocjonalne. To najbardziej emocjonalny znak zodiaku. Ryby są zmienne i elastyczne - najbardziej widać to właśnie w emocjach. Na co dzień urocze, ale gdy ich nastrój się pogorszy... lepiej zejść im z oczu.

Znakiem Ryb rządzi Neptun, planeta snów, iluzji i głębokich połączeń emocjonalnych. Neptun to wyobraźnia i romantyzm, ale też intuicja. Osoba urodzona pod znakiem Ryb jest prawdziwym empatą, wychwytującym emocje innych i doświadczającym ich równie mocno, czy tego chce, czy nie.

Reklama

Sprawdź też: Horoskop partnerski na 2023 rok. Kto do siebie pasuje, a kto niekoniecznie?

Ryby płyną przez życie beztrosko. Czasem dają się złapać w sidła, ale częściej płyną spokojnie i powoli. Zrobią wszystko, aby uniknąć konfliktu, a jeśli się nie uda, wolą szybko go zażegnać, wybaczyć i zapomnieć, niż dopuścić do tego, że nieporozumienie zniszczy relację.

Ten mężczyzna żyje z głową w chmurach, nieustannie marząc o swoim własnym małym świecie, w którym wszystko jest spokojne, przyjemne i romantyczne. Patrzy na ciebie i widzi bratnią duszę. Nie zwiąże się z osobą, co do której nie ma pewności, że jest dla niego idealna. Od prawdziwego życia oczekuje, że będzie takie, jak jego fantazje - idealne.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Ryb

Mężczyźni Ryby są empatami. Głęboko odczuwają swoje emocje. Kiedy ktoś w ich otoczeniu jest zdenerwowany, kiedy coś go trapi, będą chcieli od razu pomóc. Mężczyzna Ryby może godzinami słuchać zwierzeń. Kiedy inni ludzie cierpią, on też cierpi.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Ryb

Bywają humorzaści. Myślą sercem, a nie głową. Kiedy są zranieni, potrzebują dużo czasu, aby przezwyciężyć ból. Mogą powiedzieć, że wybaczają, ale gdzieś głęboko chowają urazę. Mają trudności z planowaniem przyszłości, ponieważ myślą więcej o przeszłości.

Astrologia Anielska wróżba na 2023 dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź, co cię czeka

Kto pasuje do Ryb?

Ryby to romantycy i idealiści, naturalnym wyborem jest więc dla nich Waga. Ten rządzony przez Wenus - planetę piękna, miłości i przyjemności - znak ma z Rybami wiele wspólnego. Do Ryb świetnie pasuje również Strzelec. Oboje mają silną potrzebę wolności, więc są w stanie bez problemu zapewnić ją sobie nawzajem w związku. Nigdy nie zabraknie im też tematu do rozmowy.

Do Ryb pasuje też Skorpion i Rak, ale tu trzeba uważać, żeby nie zranić delikatnych uczuć Ryb. Co ciekawe, świetnie dogadają się też z Rybami Byk i Koziorożec. No i oczywiście, któż lepiej zrozumie Ryby niż drugie... Ryby?

Polecamy: Najbardziej aroganckie znaki zodiaku. Nikt nie wkurza tak, jak ci ludzie

Zdjęcie Ryby

Kto nie pasuje do Ryb?

Zbyt szybkie mogą się dla Ryb okazać Bliźnięta - to połączenie może nie zadziałać. Niespecjalnie dobrym połączeniem będzie też związek z Wodnikiem, który emocjonalności Ryb może nie zrozumieć, a jego brak kontaktu z emocjami dla Ryb może być bardzo raniący.

Choć tak naprawdę Ryby tak naprawdę są jedynym znakiem, który dogada się z każdym. Wystarczy odpowiedni klucz i poszanowanie ich takimi, jakie są.

Pan Ryby - jaki jest w łóżku?

Ryby są niesamowite w łóżku - niektórzy twierdzą nawet, że ze wszystkich znaków zodiaku są najlepsze w te klocki. Są tak intuicyjne, że po prostu wiedzą, czego ich partner potrzebuje. Nie muszą nawet pytać. Ich kreatywność i nieoceniająca natura gwarantują zero nudy.

Ryby - horoskop na 2023 rok. Prawdziwa miłość jest blisko

Samotne Ryby mają teraz dużą szansę, aby znaleźć swoją drugą połówkę. Powinny jednak starannie wybrać kolejnego partnera, gdyż kierowanie się emocjami nie zawsze wychodzi im na dobre. Być może warto na spokojnie rozważyć kilka opcji, a dopiero później się angażować? U Ryb w stałych związkach zapanuje większa harmonia. To dobry czas, aby podjąć decyzję o wspólnym mieszkaniu czy wyjeździe na wakacje, aby poznać się dogłębnie.

Zobacz też: Najmniej wierny znak zodiaku? Nie tylko Bliźnięta są na "czarnej liście"

Horoskop, tarot, numerologia, znaki zodiaku - wszystko o tym, co przyniesie los. Na www.kobieta.interia.pl znajdziesz wróżby, przepowiednie, wizje i horoskopy dzienny, miesięczny, roczny.