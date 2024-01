Osobom, które urodziły się pod poszczególnymi znakami zodiaku, przypisuje się określone cechy. U każdego mogą one rozkładać się inaczej, bo przecież nie ma dwóch takich samych osób. Zakładając jednak, że twój partner mieści się w głównych kanonach swojego zodiaku, możesz się dowiedzieć, czy będzie idealnym mężem. Jaki znak zodiaku jest najlepszym mężem? Sprawdzamy.

Byk (21. 04 - 21.05) - cierpliwy mąż to najlepszy mąż

Mężczyźni spod znaku Byka są bardzo rodzinni. Dom jest dla nich bardzo ważnym miejscem i lubią, by było w nim przyjemnie. Cechą, która decyduje o tym, że zodiakalny byk jest dobrym mężem, jest jego cierpliwość. Przymknie oko na zły humor partnerki, a zajmowanie się dziećmi nie będzie go nudziło. Ceni sobie dobre jedzenie i często sam się zabiera za jego przygotowywanie.

Zodiakalne Byki lubią też dostarczyć zarówno sobie, jak i swoim bliskim odrobinę luksusu. Z pewnością więc zapewnią swojej partnerce i dzieciom bezpieczeństwo finansowe. Dlatego ten znak zodiaku to mąż idealny.

Rak (21.06 - 22.07) - idealny, rodzinny partner

Zodiakalny Rak to najlepszy mąż dla pań, które nie lubią ryzyka. Nie wpadnie mu do głowy, żeby sprzedać dom i ruszyć w nieznane. Główną cechą Raków jest opiekuńczość. Żona Raka nigdy nie będzie czuła się zaniedbana przez męża. Bardzo ważne są dla Raków relacje z bliskimi i ciepło domowego ogniska. Właśnie dlatego panowie spod tego znaku zodiaku to idealni partnerzy.

Mężczyźni spod znaku raka są bardzo lojalni. Nie w głowie im romanse i zdrady, nie lubią komplikacji. Przede wszystkim jednak Rak jest pełen empatii, a to stawia go w szeregu najlepszych znaków zodiaku na męża.

Lew (23.07 - 22.08) - najlepszy mąż i idealny ojciec

Jeśli marzysz o dużej rodzinie, mężczyzna spod znaku Lwa będzie najlepszym kandydatem na męża. Lubi być królem rodziny, co wiąże się z tym, że będzie o nią walczył, jak przysłowiowy lew. Nigdy nie zabraknie mu energii do zabawy z dziećmi i ...do seksu z partnerką. Będzie wymyślał kolejne zabawy, bo lubi być królem również rozrywki.

Zodiakalne Lwy lubią być dumne ze swojej rodziny, ale chcą również, aby rodzina była z nich dumna. Odpowiednio często chwalony mężczyzna spod znaku Lwa spełni wszystkie zachcianki swojej partnerki i dzieci. Ten znak zodiaku to najlepszy mąż dla kobiet, które nie lubią się nudzić.

Waga (23.09 - 22.10) - idealny partner dla lubiących harmonię

Mężczyźni spod tego znaku zodiaku to najlepsi mężowie dla kobiet nielubiących kłótni. Zodiakalne Wagi cenią sobie harmonię i równowagę w każdym aspekcie życia. Dom ma być azylem dla nich i dla ich rodziny. Mąż spod tego znaku zodiaku będzie idealny dla kobiet, którym zależy na głębokiej relacji. To, że pan Waga unika konfliktów nie oznacza, że nie próbuje rozwiązać problemów. Zawsze będzie się jednak starał to robić spokojnie, podczas rzeczowej rozmowy.

Panowie spod znaku Wagi będą też ogromnym wsparciem emocjonalnym dla swoich partnerek. Z dziećmi natomiast zbudują relacje oparte na zaufaniu. Będą wiedziały, że mogą się do niego zwrócić z każdym problemem, a on ich nie oceni, tylko pomoże go rozwiązać. Ten znak zodiaku to idealny partner dla osób ceniących rodzinną harmonię.

