Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Wagi

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Wagi

03 Kto pasuje do Wagi?

04 Kto nie pasuje do Wagi?

05 Pan Waga - jaki jest w łóżku?

06 Waga - horoskop na 2023 rok. Idealna pora na pogłębienie więzi z partnerem

Waga ponad wszystko pragnie spokoju. Pragnie, by wszyscy żyli w zgodzie, dlatego tak ważna jest dla nich komunikacja. Starannie dobiera słowa i upewnia się, czy wszyscy zrozumieli je tak, jak pan Waga by chciał. Nade wszystko dba o to, żeby nikogo nie zdenerwować i nie urazić. Mają silne poczucie sprawiedliwości, więc nie mogą znieść kłamców ani oszustów. Mężczyzna Waga oczekuje, że świat będzie sprawiedliwym miejscem dla każdego. Kiedy nie ma równowagi, czuje się niekomfortowo. Nie bez powodu są spod znaku... Wagi.

Mężczyźni urodzeni pod znakiem Wagi są zaskakująco wręcz powierzchowni. Mimo że zwracają uwagę na wnętrze danej osoby, dbają również o jej wygląd. Wagi chcą otaczać się pięknem. Chcą najlepszego samochodu, najlepszego telefonu i najlepszego partnera. Jeśli nie mogą pochwalić się swoim związkiem w mediach społecznościowych, nie wejdą w taki związek.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Wagi

Mężczyźni Wagi są tzw. społecznymi motylami. Uwielbiają imprezy, tłumy i przebywanie w otoczeniu ludzi. Dogadują się ze wszystkimi, ponieważ są otwarci i przyjaźni. Wagi są doskonałymi rozmówcami, mogą gadać godzinami na każdy temat. Poza tym uwielbiają się uczyć. Są doskonałymi słuchaczami i mają świetne poczucie humoru. Są najlepszą osobą do rozmowy na imprezach, ponieważ zawsze są w dobrym nastroju - przynajmniej na zewnątrz.

Są romantyczni i czarujący. Mogą sprawić, że każdy się w nich zakocha, więc przypadkowo złamią wiele serc. Ten znak zodiaku wierzy w bratnie dusze, więc szukają swojej wyjątkowej osoby. Jednak nie spieszą się, aby się ustatkować, ponieważ nie chcą dokonać złego wyboru. Wagi są największymi flirciarzami w zodiaku. Będą mili dla wszystkich. Czasami trudno powiedzieć, czy mężczyzna Waga jest zainteresowany poważnym związkiem, ponieważ traktuje wszystkich tak samo.

Zdjęcie Zodiakalne Wagi są romantyczne i potrafią dzielić się czułością / 123RF/PICSEL

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Wagi

Mężczyźni spod znaku Wagi są niezdecydowani. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji zajmuje im wieczność. Nie są pewni, czego dokładnie chcą, dlatego ich pomysły ciągle się zmieniają. Trudno jest polegać na Wadze, ponieważ rzadko dotrzymuje obietnic. Może mieć na myśli to, co mówi w tej chwili, ale w końcu i tak zmieni zdanie. Wagi znane są również z anulowania lub zmiany planów w ostatniej chwili. Nie szanują czasu innych ludzi, co może być powodem wybuchu konfliktu.

Mężczyźni Wagi są niekonfrontacyjni. Nawet jeśli są na kogoś zdenerwowani, nie poruszą problemu. Pozwolą mu się jątrzyć, ponieważ nie chcą być powodem żadnych dramatów. Wagi zawsze starają się zachować spokój, nawet jeśli oznacza to, że będą cierpieć dłużej. To nie jest dobre dla nikogo, ponieważ Wagi nie radzą sobie dobrze ze smutkiem. Kiedy są zdenerwowane, czują, że świat się kończy. Emocje mężczyzny Wagi są ekstremalne.



Zdjęcie Wady panów spod znaku Wagi dla wielu kobiet mogą okazać się nie do przeskoczenia / 123RF/PICSEL

Kto pasuje do Wagi?

Do Wagi świetnie pasuje ognisty Lew. Jego artystyczna natura jest dla Wagi fascynująca. Oba znaki mają podobne podejście do romasu. Z podobnych powodów dobrym partnerem dla Wagi będzie Baran. Jasne, technicznie są to przeciwstawne znaki, ale Baran jest wyjątkowy, optymistyczny i kardynalny, podobnie jak Waga, więc ta para nie będzie się ze sobą nudzić. Waga również dobrze wibruje z innymi znakami powietrza: Bliźniętami i Wodnikiem. Wszyscy są bystrzy, zabawni, ciekawi i po prostu się dobrze dogadują. Najbardziej stylową i mającą niesamowite życie seksualne parą będą Waga i... Byk. Ta dwójka dzieli miłość do przyjemności i piękna.

Kto nie pasuje do Wagi?

Wadze może być nieco trudniej dogadać się z Koziorożcem, który jest poważny i zdystansowany, a Waga chciałaby się pobawić. Koziorożce uwielbiają planować z wyprzedzeniem - na przykład tworząc szczegółowy plan 15-letni - podczas gdy Wagi wydają się być nieco bardziej spontaniczne. W takim związku konieczne będzie wspólne wypracowanie równowagi. Nie całkiem po drodze Wadze będzie też z Rakiem, który jej otwartość postrzegać może jako nieszczerość. Rak nie może pojąć, jak można dogadywać się z wszystkimi, a dla Wagi to tzw. oczywista oczywistość.

Zdjęcie Pielęgnowana bliskość z mężczyzną spod znaku Wagi przerodzi się w czułe doznania za drzwiami sypialni / 123RF/PICSEL

Pan Waga - jaki jest w łóżku?

Waga jest rządzona przez Wenus, która jest planetą miłości, piękna i przyjemności. Panowie spod Wagi są super romantyczni i niesamowici w łóżku. Traktują grę wstępną równie poważnie jak sam seks - uwielbiają sprawiać przyjemność swoim partnerkom. Wagi są również bardzo wrażliwymi wzrokowcami, doceniają, gdy partnerka specjalnie dla nich partnerki wystroją się w coś wyjątkowego, wyślą sexy fotkę.

Waga - horoskop na 2023 rok. Idealna pora na pogłębienie więzi z partnerem

Wagi powinny w końcu określić swoją relację, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. W przeciwnym razie może się okazać, że miłość ucieknie im sprzed nosa. 2023 rok to również dobry czas, aby pogłębić więź z przyjacielem, na którego Wagi niespodziewanie mogą teraz zacząć patrzeć z innej perspektywy.

