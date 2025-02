Zrobisz go tylko w tłusty czwartek. Zwyczaj na pomyślny i obfity rok

Tradycja nakazuje, by tego dnia nie liczyć kalorii. Tłusty czwartek to nie tylko święto łasuchów, ale także dzień, w którym można dowiedzieć się, czy na ten rok los zaplanował dla nas obfitość i szczęście. Jak to zrobić? Wystarczy tłustoczwartkowy rytuał!