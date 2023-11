Spis treści: 01 Kawa z cynamonem: właściwości

02 Kawa z cynamonem: przepis

03 Kawa z cynamonem i miodem

04 Kawa z imbirem: właściwości

05 Kawa z imbirem: prosty przepis

Jesienna kawa z pewnością urozmaici dzień i otuli aromatycznym zapachem. Wcale nie musisz sięgać po wymyślne przepisy, ani odwiedzać kawiarni. "Małą czarną" skrojoną pod jesienne dni możesz przyrządzić ze składników, które znajdują się w twojej kuchni.

Kawa z cynamonem: właściwości

Zdjęcie Cynamon ma wiele korzystnych dla naszego zdrowia właściwości / ©123RF/PICSEL

Szczypta cynamonu do kawy? Dlaczego nie. Cynamon, nie dość, że jest jedną z najpopularniejszych przypraw korzennych na świecie, to jest jeszcze bardzo zdrowy. Działa przeciwzapalnie, pomaga utrzymać w ryzach naszą odporność, a do tego spowalnia procesy starzenia, minimalizuje ryzyko występowania np. cukrzycy czy reumatyzmu. Co więcej, jego regularne spożycie pomaga obniżać cholesterol.

To jedna strona medalu. Druga - cynamon ma wyrazisty smak i charakterystyczny zapach, które wręcz idealnie komponują się z kawą. Taki duet ma rozgrzewające właściwości, które przydadzą się w niejeden chłodny, jesienny dzień. Kawa z cynamonem pomoże w koncentracji i rozprawi się z sennością. Ten jesienny klasyk jest prosty w przygotowaniu.

Kawa z cynamonem: przepis

Zdjęcie Kawa z cynamonem to idealny napój na jesienny dzień / 123RF/PICSEL

Możesz po prostu dosypać szczyptę cynamonu do ulubionej kawy - espresso, cappuccino czy cafe latte. Jeśli masz więcej czasu, z przygotowań możesz uczynić prawdziwy jesienny rytuał.

Cynamon należy zmieszać ze zmieloną kawą (np. na 2 łyżeczki kawy - ¼ łyżeczki cynamonu). Kawę zaparzysz za pomocą ekspresu przelewowego lub kawiarki. Kawę z cynamonem możesz również przygotować w tygielku czy zrobić zwykłą "zalewajkę". Oczywiście tutaj sprawdzi się też kawa z ekspresu - cynamon dodamy po prostu na końcu.

To wersja dla osób, które liczą kalorie. Oczywiście możemy dodać do małej czarnej również spienione mleko czy udekorować bitą śmietaną i kakao. My polecamy jednak wersję bez tych dodatków. Kawa w połączeniu z cynamonem i tak smakuje wyśmienicie.

Kawa z cynamonem i miodem

Możesz też wypróbować przepis na miodową kawę cynamonową. To opcja dla osób, które piją kawę bez mleka. Wystarczy, że w filiżance wymieszasz łyżeczkę miodu i szczyptę cynamonu. Zaparz kawę i wlej ją do filiżanki, a następnie dokładnie wymieszaj. Jesienna kawa gotowa!

Kawa z imbirem: właściwości

Zdjęcie Kawa z imbirem to aromatyczny napój, który rozgrzeje w jesienne, chłodne dni / 123RF/PICSEL

Kolejny prosty przepis na rozgrzewającą, jesienną małą czarną? Kawa z imbirem. Nie tylko rozgrzewa, ale ma też szereg korzystnych dla naszego zdrowia właściwości. Kawa w duecie z imbirem przyspiesza przemianę materii, pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Dlatego też ten aromatyczny eliksir jest polecany w sezonie na przeziębienia i zachorowalności na grypę.

Czarna kawa lub espresso z dodatkiem imbiru z pewnością postawi cię na nogi, pobudzi organizm i wpłynie zbawiennie na koncentrację.

Kawa z imbirem: prosty przepis

Umyj i obierz imbir, a następnie zetrzyj go na tarce - potrzebujesz tylko 0,5 łyżeczki. Starty imbir wrzuć do filiżanki lub kubka i zalej kawą. Do rozgrzewającego napoju możesz również dodać odrobinę miodu i cynamonu - taki napój z pewnością doda ci siły na dalszą część dnia.

Oczywiście możesz też wykorzystać imbir w proszku.

