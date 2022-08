Sezon na przetwory trwa w najlepsze. Dżemy, powidła, konfitury czy soki to z pewnością jedne z naszych ulubionych przysmaków jesienią i zimą. Do domowej spiżarni warto dodać również dżem z jarzębiny i jabłek. Niezwykły smak i apetyczny wygląd sprawią, że będziemy go kosztować ze smakiem!

Jarzębina - domowe przetwory

Jarzębina była dawniej chętnie wykorzystywana w domowych przetworach. Z biegiem czasu jej popularność nieco spadła, ale teraz wraca do łask. Jeśli już zdecydujemy się na przygotowanie dżemu z jarzębiną i jabłkiem, to najpierw musimy się do tego odpowiednio przygotować.

Jarzębina ma charakterystyczną goryczkę, dlatego też wymaga przemrożenia. Zebrane owoce należy schować do zamrażarki na 2 dni (nie krócej). Do przetworów możemy wykorzystać zwykłe owoce - ważne, aby pochodziły z drzew, które rosną z dala od dróg i przemysłowych zakładów.

Dżem z jarzębiny i jabłka to - można powiedzieć - kulinarny klasyk. Jeśli już odpowiednio przygotujemy owoce jarzębiny, to reszta pójdzie nam jak z płatka! Wystarczą nam tylko cztery składniki.

Dżem z jarzębiny i jabłek - przepis

Składniki:

1 kg jabłek

60 dkg jarzębiny

75 dkg cukru

skórka pomarańczowa w syropie

Sposób przygotowania:

Umyj owoce jarzębiny, włóż do torebki i pozostaw w zamrażalniku na 2 dni.

Odmrożone owoce oberwij z gron, zalej owoce 2 szklankami wrzącej wody i gotuj przez 15 minut.

Pokrój jabłka na ćwiartki.

Tak przygotowane jabłka rozgotuj z dodatkiem połowy szklanki wody, a później przetrzyj przez sito.

Zagęść przecier i dodaj do owoców jarzębiny - gotuj przez 10 minut.

Do dżemu dodaj skórkę pomarańczową z syropu.

Gorący dżem włóż do słoiczków i od razu zamknij.

***

