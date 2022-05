Botwinka przyrządzana jest z młodych liści i korzeni buraka ćwikłowego, do których dodaje się śmietanę. Zupę tę przygotowuje się najczęściej wiosną, kiedy liście buraka są miękkie, a korzeń mały - wtedy ma ona więcej smaku i aromatu. Dodatkiem do zupy mogą być młode ziemniaczki, jajko i szczypiorek.

Sezon na polskie truskawki rozpoczęty. Ile kosztują? Jak je rozpoznać?

Kotlety jajeczno-ziemniaczane były hitem PRL-u. Tanie i proste w przygotowaniu!

Kryzys kulinarny we Francji. Zabraknie foie gras?

Te produkty z powodzeniem możesz mrozić. Nie tracą konsystencji ani smaku Botwinka jest prosta w przygotowaniu i zawsze się udaje, ale będzie jeszcze smaczniejsza, gdy dodamy do niej jeden, zaskakujący składnik polecany przez samą Magdę Gessler. Smak jej botwinki jest bowiem niepowtarzalny! Dzięki niemu każdy kucharz może sprawić, że jego zupa będzie jeszcze lepsza.



Zobacz również: Sekretny sposób Magdy Gessler na placki ziemniaczane. Obłędne!

Jak podkręcić smak botwinki? Magda Gessler dodaje sekretny składnik!

Przepis Magdy Gessler na wiosenną botwinkę jest dość klasyczny, ale wyróżnia go jeden, sekretny składnik — jest nim kwas z buraków. Według restauratorki podkręci on smak zupy, która będzie dzięki temu bardziej wytrawna.

Reklama

Przepis na zupę z botwinki od Magdy Gessler

Składniki 2 pęczki botwinki

ok. 300 g mięsa z kością

kawałek selera, por, pietruszka, marchewka

szklanka kwasu buraczanego

7 ziaren pieprzu

sól

1,5 łyżki soku z cytryny

1 łyżka mąki pszennej do zagęszczenia

1 śmietana 18 proc.

4 jajka na twardo

szczypta cukru

garść pokrojonego koperku

Przygotowanie:

Bulion: Mięso (najlepiej cielęcinę) płuczemy, zalewamy w garze zimną wodą i solimy. Zagotowujemy na średniej mocy ognia i usuwamy szumowiny.

Dorzucamy obrane i posiekane warzywa i całość gotujemy pod przykrywką ok. 45 minut. Dodajemy pieprz i jeszcze gotujemy ok. 15 minut. Odcedzamy wywar.

1. Botwinkę płuczemy i siekamy, następnie dorzucamy ją do zupy i gotujemy przez około 10 minut. Dodajemy sok z cytryny i kwas z buraków. Doprawiamy do smaku.

2. Do małego naczynia wsypujemy mąkę, szczyptę soli i trochę zimnej wody. Całość mieszamy tak, by powstała jednolita, niezbyt gęsta papka.

3. Powstałą papkę wlewamy do zupy, bez przerwy mieszając. Przekładamy śmietanę do miseczki i dolewamy ok. 100 ml bulionu. Całość energicznie mieszamy i dodajemy do garnka. Gotujemy przez 10 minut.

4. Do botwinki wrzucamy pokrojony koperek. Podajemy z połówkami ugotowanych na twardo jajek.

Zobacz również: Siostra Anastazja i jej sprawdzony przepis na gołąbki