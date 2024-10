Zupa szczawiowa nie tylko charakteryzuje się specyficznym smakiem, ale to również bardzo dobre źródło witamin , właśnie za sprawą wspomnianej rośliny. Szczaw jest bogaty w witaminy C, K oraz A , ponadto znajdziemy w nim również ż elazo, magnez, potas, wapń, kwas foliowy.

Mięso dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, żeberka kroimy w mniejsze kawałki i wkładamy do dużego garnka. Pietruszkę i marchew obieramy, kroimy, dodajemy do garnka. W garnku lądują również seler, por, ziele angielskie i liście laurowe . Całość zalewamy dwoma litrami zimnej wody.

Pod garnkiem odpalamy palnik i wszystko gotujemy na niewielkim ogniu przez ok. półtorej godziny . Gdy warzywa i mięso będą już miękkie, wyławiamy je z garnka, by pozostał w nim sam wywar. Ugotowaną marchewkę kroimy na drobną kostkę . Z żeberek oddzielamy mięso od kości, to samo robimy z ugotowanymi skrzydełkami.

Pokrojoną marchewkę oraz oddzielone mięso ponownie umieszczamy w garnku z wywarem . Świeży szczaw dokładnie myjemy, siekamy na mniejsze kawałki, pozbywamy się ogonków i dodajemy do garnka z wywarem, marchewką i mięsem (szczaw ze słoika nie wymaga mycia). Całość dokładnie mieszamy i czekamy do momentu, aż szczaw zmieni kolor na lekko brązowy .

Do niewielkiej miseczki aplikujemy cztery łyżki śmietany i jedną łyżeczkę mąki. Całość dokładnie mieszamy. Do tej samej miseczki wlewamy odrobinę gorącego wywaru i dokładnie mieszamy. Całość przelewamy powoli do garnka z zupą, mieszamy. Do zupy dodajemy pokrojone w kostkę i ugotowane ziemniaki oraz ugotowane jajka pokrojone na pół. Zupę gotujemy jeszcze kilka minut i okraszamy posiekanym szczypiorkiem. Gotowe!