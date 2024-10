Eksperci zalecają: to najgorszy moment na jedzenie owoców. O krok od oponki na brzuchu

Owoce są skarbnicą witamin, minerałów i błonnika - przez co powinny regularnie trafiać na nasze talerze. Są nieodłącznym elementem zdrowej diety, a eksperci zalecają, by sięgać po nie w ramach zdrowej przekąski. Podobna nie sprawdzi się jednak o każdej porze dnia.

Owoce składają się głównie z wody. Mają przy tym niewiele białka oraz śladową ilość tłuszczów. Obfitują przy tym jednak również w cukier prosty - fruktozę . Owoce o wysokim indeksie glikemicznym, na przykład banany, daktyle czy winogrona , nie mogą być przez to zjadane w nadmiarze - będą bowiem sprzyjać wówczas nadwadze i otyłości.

Kiedy, zgodnie ze zwyczajem, owoce wylądują na stole tuż po obiedzie, zjedzony wcześniej posiłek, który wciąż zalega w tym momencie w żołądku, zablokuje ich przesunięcie się do dwunastnicy, sprawiając, że te zaczną fermentować. Efektem będą uciążliwe wzdęcia i gazy. To jednak nie wszystko. W takiej sytuacji prawidłowo strawione i przyswojone nie zostaną też zawarte w owocach cenne składniki. Owoce warto więc jeść na kwadrans przed posiłkiem, a nie bezpośrednio po nim. Ale to dopiero początek.