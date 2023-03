Spis treści: 01 Czym dokładnie jest dorada?

02 Ryba dorada: czy jest zdrowa?

03 Kto powinien jeść doradę?

04 Jak poznać, że ryba jest najświeższa?

05 Jak najlepiej przygotować doradę?

Czym dokładnie jest dorada?

Dorada królewska, inaczej sparus złotogłowy, jest gatunkiem niewielkiej ryby morskiej, której charakterystyczną cechą jest złocisty pasek pomiędzy oczami, do złudzenia przypominający kształtem koronę. Stąd też jej polska nazwa.

Dorada żyje w Morzu Śródziemnym oraz przy wschodnim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, osiągając do siedemdziesięciu centymetrów długości. Głównym rynkiem zbytu dla dorady są Włochy oraz Hiszpania. W Polsce ryba ma już swoich zwolenników, jednak zdecydowana większość wciąż woli sięgać po sprawdzone dotąd gatunki. Jak się jednak okazuje, warto nieco zmienić upodobania. Dorada jest bowiem niezwykle smaczną i cenną rybą, która smakuje doskonale w każdej postaci, zarówno pieczonej, grillowanej, jak i smażonej, duszonej czy gotowanej.

Ryba dorada: czy jest zdrowa?

Dorada z uwagi na swoją niską kaloryczność oraz małą zawartość tłuszczy zaliczana jest do ryb chudych. Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych: omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, wykazując działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i przeciwarytmiczne. W doradzie znajdziemy ich dwa razy więcej niż na przykład w okoniu morskim czy tuńczyku.

Dorada jest także nieocenionym źródłem witamin oraz składników mineralnych. W swoim składzie zawiera między innymi witaminę B, witaminę B12 oraz witaminę D, a także fosfor, który odpowiada za mineralizację kości i zębów, uczestniczące w produkcji hemoglobiny żelazo, potas, który utrzymuje odpowiednie ciśnienie krwi w organizmie, biorący udział w przewodzeniu impulsów nerwowych magnez, a także selen, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Zdjęcie Dorada z uwagi na swoją niską kaloryczność oraz małą zawartość tłuszczy zaliczana jest do ryb chudych / 123RF/PICSEL

Kto powinien jeść doradę?

Dorada jest świetnym wyborem szczególnie dla tych osób, które zmagają się z chorobami układu krążenia, niedokrwistością czy problemami z koncentracją. Sięgać mogą po nią również osoby z nadwagą.

Regularne spożywanie dorady pozytywnie odbije się na naszym zdrowiu. Nienasycone kwasy tłuszczowe wpływają bowiem na poprawne funkcjonowanie układu krwionośnego, zapobiegając powstaniu zakrzepów oraz regulując ciśnienie tętnicze. Co więcej, białe mięso tej ryby obniża poziom trójglicerydów oraz złego cholesterolu. Duże ilości żelaza zawarte w doradzie są szczególnie wskazane w przypadku anemii.

Czy dorada jest droga? Jej cena to około 65 złotych za kilogram.

Jak poznać, że ryba jest najświeższa?

Podstawą zakupu ryby powinno być dokładne sprawdzenie czy jest ona świeża. W tym celu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim oczy ryby nie powinny być mętne. Źrenice muszą być wyraziste. Skrzela powinny mieć jasną, czerwoną barwę, a skóra powinna błyszczeć. Świeża ryba ma delikatną warstwę śluzu. Jeśli nieprzyjemnie, ostro pachnie, to znak, że jest nieświeża.

Zdjęcie Jednym ze sposobów przygotowania dorady jest upieczenie jej w piekarniku / 123RF/PICSEL

Jak najlepiej przygotować doradę?

Dorada jest przede wszystkim daniem kuchni śródziemnomorskiej. Sprawdzi się świetnie w wersji solo z dodatkiem przypraw, jak również w towarzystwie warzyw, sosów czy sałatek. Smakuje wyśmienicie faszerowana oraz w formie panierowanej.

Jednym z prostszych przepisów jest przygotowanie dorady z dodatkiem czosnku oraz świeżego rozmarynu. Rybę należy dokładnie opłukać, osuszyć ręcznikiem papierowym i naciąć pod skosem jej grzbiet. Posolić i popieprzyć z zewnątrz oraz od środka, a następnie skropić sokiem z cytryny.

Do środka ryby włożyć po pół ząbka czosnku oraz gałązkę rozmarynu lub tymianku, a następnie plasterek cytryny bez skórki. Wierzch posmarować oliwą. Włożyć do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piec przez około 25 - 30 minut. Gotowe!