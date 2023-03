Niebezpieczna substancja: Jej przedawkowanie może prowadzić do udaru i zawału

Według Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy spożywać jedynie pięć gramów tej substancji na dzień, czyli jedną płaską łyżeczkę. Tymczasem jak pokazują badania WHO, ludzkość każdego dnia przekracza zalecaną dawkę dwu, a nawet trzykrotnie.



Tymczasem przedawkowanie tej substancji sprawia, że uszkadza ona naczynia krwionośne i nerki, w efekcie prowadzi do nadciśnienia tętniczego krwi, które związane jest z wysokim ryzykiem chorób serca w tym przede wszystkim udarów i zawałów.

WHO bije na alarmy i robi wszystko, by przekonać światową populację, byśmy spożywali mniej tej szkodliwej substancji. Tymczasem Polacy do żurku dosypują jej na potęgę.



Zdjęcie Zawał to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci / 123RF/PICSEL

Uszkodzone naczynia krwionośne i nerki, nadciśnienie, udar, zawał — brzmi poważnie? Zatem czas ujawnić, jaka substancja może tak niekorzystnie wpłynąć na nasz organizm, jeśli będziemy regularnie przekraczali zalecaną dawkę. Te wszystkie niebezpieczne dla zdrowia i życia konsekwencje wywołuje codzienne nadużywanie soli. Warto o tym przypomnieć, szczególnie w marcu, gdy obchodzony jest Światowy Tydzień Walki z Nadmiernym Spożyciem Soli. Jeśli konsekwencje nadużywania chlorku sodu trafiły nam do wyobraźni, pora zadać kolejne pytanie: jak przestać solić?



Jak przestać solić?

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że choć nadmiar soli jest niezdrowy dla naszego organizmu, to jednak nie powinniśmy całkowicie wykluczać chlorku sodu ze swojej diety (z wyjątkiem osób chorych, gdy lekarz to zaleci). Nie inaczej jest w przypadku żurku, tutaj także nie należy popadać w skrajność.



Sól dodana do zupy podnosi jej walory smakowe, warto jednak zastanowić się, czy aby na pewno musimy aż tak mocno solić żurek. Zakwas, na którym gotujemy zupę, już został posolony, kiełbasa dodawana do żurku także zawiera w sobie sól, nie inaczej jest w przypadku gotowych mieszanek przypraw, a jeśli w dodatku mamy zwyczaj wrzucać do garnka kostkę rosołową — to otrzymujemy słoną bombę.



Zdjęcie ​Niedobór soli równie szkodliwy, co jej nadmiar — przekonują autorzy nowego badania / 123RF/PICSEL

Jednak jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do dużej ilości soli w kuchni, nagłe jej ograniczenie sprawi, że przestanie nam smakować to, co gotujemy. Jak przestać solić? Dobrym pomysłem jest stopniowe zmniejszanie ilości soli, którą dodajemy do potraw. Dzięki temu nasze kubki smakowe nie zauważą różnicy, a w perspektywie kilku miesięcy ograniczymy spożywanie chlorku sodu. Jeśli żurek na Wielkanoc ma nam smakować, choć nie posolimy go tak obficie jak zazwyczaj, to warto już teraz zacząć trening i do dzisiejszego obiadu dodać szczyptę soli mniej niż zazwyczaj.