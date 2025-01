Chociaż karnawał kojarzy się przede wszystkim z chrupiącymi słodkimi faworkami i pączkami , warto nieco poeksperymentować z przepisami. W roli słodkiej przekąski równie dobrze sprawdzą się mini pączki budyniowe. Nie są zbyt tłuste, ale za to jakie chrupiące! Przepis jest naprawdę prosty, a efekt z pewnością zaskoczy i zachwyci gości.

cukier puder do posypania.

500 ml oleju do smażenia,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

Ugotuj budyń zgodnie z przepisem - wykorzystaj do niego mleko i łyżkę cukru. Do przestygniętego budyniu dodaj jajka, spirytus i resztę cukru. Całość wymieszaj. Osobno wymieszaj proszek do pieczenia, mąkę i sól. Rozgrzej olej w dość dużym garnku. Gdy będzie już rozgrzany, wrzucaj powoli niewielkie kulki ciasta i zacznij smażyć. Idealne powinny zyskać rumiany kolor.