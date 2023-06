Spis treści: 01 Na co zwrócić uwagę, kupując ziemniaki?

02 Z czym lepiej nie łączyć ziemniaków?

03 Jak przygotować ziemniaki, żeby były możliwie najzdrowsze?

Z czym nie należy łączyć ziemniaków? Chociaż mało kto zwraca uwagę na "niebezpieczne" zestawianie pewnych produktów, okazuje się, że kompozycje składnikowe mogą mieć fatalne skutki dla układu pokarmowego. Jeśli zależy ci na dobrym samopoczuciu i zdrowiu, dowiedz się, jakich połączeń lepiej unikać jak ognia.

Na co zwrócić uwagę, kupując ziemniaki?

Wystarczy pół szklanki dziennie. Ta mikstura przeniesie działanie jelit na wyższy poziom

Pstrąg cytrynowo-ziołowy

Krokiety ziemniaczane

Próżno szukać ich za granicą. Ten smak znają wyłącznie Polacy Eksperci wskazują, że bulwy powinny być podobnej wielkości,. Trzeba zwrócić uwagę na kolor (lepiej wybierać te jasne) i fakturę skórki - gładka to oznaka wysokiej jakości. Chropowata skórka i najróżniejsze kształty i rozmiary bulw mogą z kolei świadczyć o tym, że ziemniaki silnie nawożono w czasie uprawy.

W żadnym razie nie powinniśmy wybierać ziemniaków uszkodzonych czy nadgniłych. Zrezygnujmy też z jedzenia ziemniaków zielonych. Kolor ten świadczy o tym, że ziemniaki były zbyt długo naświetlane i że zawierają duże ilości solaniny, która może być przyczyną zatruć pokarmowych. Odrzucić powinniśmy też ziemniaki kiełkujące, bo one najbardziej "magazynują" rakotwórcze toksyny.

Reklama

A co z ziemniakami surowymi, które są już miękkie, ale nie widać jeszcze śladów gnicia, pleśni czy znacznych zmian na skórce? Okazuje się, że skóra ziemniaków starzeje się podobnie do ludzkiej skóry, choć proces przebiega znacznie szybciej. Z czasem traci ona na jędrności i zaczyna się marszczyć, a wnętrze robi się miękkie. Jeżeli są mocno zwiotczałe i papkowate w środku to znak, że nadają się jedynie do wyrzucenia. Jeśli pojawiły się na nich kiełki, ale skórka jest jeszcze dość jędrna w dotyku, to można je spożywać jedynie po usunięciu wykwitów. Ważne też, aby bulwy przechowywać w odpowiednich warunkach. Ziemniaki dłużej pozostaną świeże, jeżeli będziemy je trzymać w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym.

Polecamy też: Czego nie można zamrażać? 5 produktów, których nie powinno się mrozić

Z czym lepiej nie łączyć ziemniaków?

Zdjęcie ziemniaki / 123RF/PICSEL

Pomimo wszystkich zalet i korzyści, jakie przynosi jedzenie ziemniaków, specjaliście ds. żywienia odradzają łączenia ich z pewnymi produktami.

Ziemniaki należą do dietetycznych warzyw, które jednocześnie dostarczają wielu cennych składników odżywczych do organizmu. Ważne jest jednak to, ile ich jemy, w jakiej formie oraz z czym podajemy.

Mało kto wie, ale ziemniaki są najbogatszym źródłem skrobi, która wchodzi w reakcję z białkiem zwierzęcym. W efekcie dochodzi do przyspieszonego procesu fermentowania w żołądku, a to z kolei prowadzi do występowania wzdęć, uczucia ciężkości i problemów trawiennych. Takie zestawienie przyczynia się do tego, że ciężko nam przetrawić posiłek, więc jednocześnie szybciej przybieramy na masie.

Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie podawania kartofli z tłustymi mięsami czy sosami. Ponadto z uwagi na to, że ziemniaki nasiąknięte tłuszczem stają się kaloryczną, ciężkostrawną bombą, odradza się zbyt częstego spożywania ich w formie smażonej - mowa np. o frytkach czy plackach ziemniaczanych.

Polecamy również: Łzy przy krojeniu cebuli? Oto jak temu zapobiec. 5 sprawdzony sposobów

Jak przygotować ziemniaki, żeby były możliwie najzdrowsze?

Ustalono, że najzdrowsze ziemniaki to te gotowane lub pieczone w łupinach - wówczas zachowują najwięcej cennych składników. Przed poddaniem ich obróbce termicznej należy dokładnie wyszorować bulwy. Warto przy tym pamiętać, że gotowane ziemniaki nie są dla wszystkich. Nie zaleca się ich osobom z alergiami pokarmowymi na białka roślinne, osoby cierpiącym na insulinooporność oraz cukrzycę typu 2.

Sprawdź: Patent Lewandowskiej na młode ziemniaki. Ten przepis to hit