Tortille zrobione z mąki pszennej zawierają mniej cennych substancji odżywczych. Co więcej, pszenne placki nie zapewniają takiego uczucia sytości, jak ma to miejsce w przypadku wariantów pełnoziarnistych . Wybierając gotowe produkty ze sklepu, warto zwrócić uwagę na skład – lepsze będą te z mniejszą zawartością soli oraz nasyconych kwasów tłuszczowych .

Ciasto wyrabiamy przez parę minut, jednak warto zwrócić uwagę na to, by nie było zbyt luźne.

Co daje się do tortilli? Szybki pomysł na farsz

Przepisów na farsze do tortilli jest naprawdę mnóstwo. To fantastyczne, uniwersalne danie można dostosować do swoich własnych preferencji. Warto spróbować farszu z kurczakiem curry i świeżymi warzywami. Do jego wykonania potrzebne będą: