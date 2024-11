Zdrowe i pyszne smarowidło do chleba. Jesienią koniecznie włącz do diety

Szybka i prosta w przygotowaniu, przy czym jest bardzo zdrowa. Pasta z awokado to wspaniały dodatek do chleba, a także idealny pomysł na błyskawiczną kolację. Jak zrobić smarowidło do chleba z awokado? Proponujemy dwa przepisy.