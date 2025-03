Lubisz jeść do obiadu marynowane grzyby, ale przejadły ci się już prawdziwki i koźlaki? Boczniaki można również marynować! Najpierw należy je podgotować 10 minut, a następnie włożyć do wrzącej zalewy przygotowanej z wody i octu, z dodatkiem soli, cukru, pieprzu i ziela angielskiego. Podgotować w zalewie jeszcze pięć minut, a następnie przełożyć do słoików i zalać jeszcze gorącą zalewą. Na końcu słoiki zapasteryzować. To idealna przystawka lub dodatek do dań głównych!