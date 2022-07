Co można jeść latem przy nadciśnieniu? Odpadają smakołyki z promenady

Kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym?

Pomiar ciśnienia tętniczego jest jednym z pierwszych i najczęściej wykonywanych w celu oceny kondycji układu krążenia. Wynik uzależniony jest od częstości skurczów, ich siły i napięcia naczyń tętniczych.

Optymalna wartość ciśnienia tętniczego krwi to 120/80 mm Hg. O nadciśnienie mówmy, gdy ciśnieniomierz wskazuje wartość równą lub wyższą niż 140/90 mm Hg. I uzyskano ją przynajmniej w dwóch pomiarach.

Nadciśnienie - przyczyny

Wśród najczęstszych przyczyn nadciśnienia tętniczego wymienia się:

nadmierną masę ciała,

nieprawidłową dietę, w której jest zbyt duża zawartość sodu (soli),

stres,

palenie papierosów,

spożywanie alkoholu,

niską aktywność fizyczną,

czynniki genetyczne.

Na geny nie mamy żadnego wpływu, pozostałe czynniki jesteśmy w stanie korygować.

Nadciśnienie - powikłania

Regularny pomiar ciśnienia krwi zwykłym ciśnieniomierzem jest bardzo ważny w diagnostyce

Nadciśnienia nie wolno bagatelizować. Nieleczone przyczynia się do choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeń funkcji nerek. Może prowadzić do zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Nadciśnienie upośledza funkcje ośrodkowego układu nerwowego i pracę mózgu. Długotrwale lekceważone pogorsza funkcje poznawcze, w wyniku czego może pojawić się otępienie. Nadciśnienie jest częstą przyczyną bezsenności, zaburzeń nerwicowych, a nawet depresji.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, już za trzy lata, czyli w 2025 roku nadciśnienie tętnicze będzie dotyczyło aż 1,5 miliarda ludności świata (to blisko 20 proc. populacji). Dziś nadciśnienie i inne choroby kardiologiczne są jedną z głównych przyczyn zgonów. Tak w Polsce, jak i na świecie.

Nadciśnienie jest poważną jednostką chorobową. Każdorazowo wymaga specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Jednak nawet, gdy włączono już leczenie farmakologiczne, nie można pominąć roli diety. Sposób odżywiania wpływa zarówno na poziom ciśnienia, jak i ogólny stan zdrowia.

Rola diety w leczeniu nadciśnienia

Naukowcy nie mają wątpliwości. Dieta odgrywa ogromną rolę w leczeniu każdej jednostki chorobowej. Nie inaczej jest z nadciśnieniem. Badania dowodzą, że jadłospis, w którym jest odpowiednia zawartość surowego włókna roślinnego (błonnika), wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wapnia, potasu, magnezu i witaminy C pomaga w normalizacji poziomu ciśnienia tętniczego krwi, o ile ograniczymy równocześnie spożycie produktów obfitujących w cholesterol. Co więc włączyć do diety, a czego unikać?

Produkty wskazane w diecie przy nadciśnieniu

Lato ma dla nas szeroki wachlarz możliwości. Jesteśmy w szczycie sezonu warzywno-owocowego, a to najlepsze i najzdrowsze źródło błonnika, witamin i minerałów, które służą normalizacji poziomu ciśnienia tętniczego krwi. Nadciśnieniowcy powinni sięgać po produkty o wysokiej wartości odżywczej i niskiej kaloryczności. To pomoże zadbać o utrzymanie w ryzach masy ciała.

Pieczywo pełnoziarniste chroni przez wieloma chorobami

Wśród produktów rekomendowanych przy nadciśnieniu są:

surowe lub gotowane na parze warzywa i owoce, z naciskiem na pomidory, ziemniaki, buraki, szpinak, brokuły, marchew, morele, wiśnie, brzoskwinie, truskawki i śliwki,

nasiona roślin strączkowych: fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, bób,

nasiona słonecznika i dyni,

orzechy i migdały,

produkty zbożowe z pełnego ziarna: pełnoziarniste pieczywo i makarony,

gruboziarniste kasze,

chude i tłuste ryby morskie (te drugie są doskonałym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych),

chude białe mięso,

chudy nabiał,

dobrej jakości, tłoczone na zimno oleje roślinne.

Produkty niewskazane przy nadciśnieniu

Papierosy niszczą nie tylko płuca...

Obok produktów korzystnych, równie ważne jest ograniczanie, a w miarę możliwości eliminowanie tych, które sprzyjają rozwojowi nadciśnienia. Na czarnej liście będą tu:

papierosy,

alkohol,

słone przekąski (paluszki, talarki, precelki, nachosy, chipsy),

żywność śmieciowa i typu fast food,

produkty sprzedawane w konserwach,

produkty wędzone,

produkty smażone w głębokim tłuszczu - odpadają smakołyki z nadmorskich smażalni!,

tłuste mięsa i wędliny,

tłusty nabiał,

słodycze i słodzone napoje.

Smażone na głębokim tłuszczu ryby są mocno niewskazane w diecie nadciśnieniowców