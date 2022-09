Bodrum - tureckie Saint Tropez. Sprawdzamy, co warto tam zwiedzić

Julia Grabania Podróże

Dołącz do nas:

Turcja to jeden z najpopularniejszych krajów nie tylko na letni, ale również na jesienny urlop. Z powodu wciąż wysokich temperatur i stosunkowo niskich cen Polacy jeszcze we wrześniu i październiku jeżdżą do tego słonecznego kraju. Na Riwierze Tureckiej znajduje się wiele kurortów - wśród nich jest Bodrum. Co można zobaczyć w tym nadmorskim mieście?

Zdjęcie Widok na panoramę sąsiedniego kurortu Gumbet ze wzgórza z wiatrakami / archiwum prywatne